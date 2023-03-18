民航處4月21日職業開放日　親身體驗塔台模擬器嘗試指揮航空交通

民航處將於4月21日在大嶼山香港國際機場民航處總部舉辦「民航處職業開放日」，加強大學生對航空業的興趣和相關科技的認識。當日早上10時至下午5時將舉辦多場職業講座，介紹民航處不同工作職位的工作性質，涵蓋多方面的民航知識，同時提供空管塔台模擬器示範，讓大學生親身感受航空交通管制主任的塔台訓練情況。



開放日提供空管塔台模擬器示範，讓同學能親身感受航空交通管制主任的塔台訓練情況。（民航處圖片）

開放日主要有5項活動，分別是「守護空中航行的幕後指揮 - 航空交通管制系統設計師」、「民航事務主任 培育全方位民航專才」、「航空交通管制主任之路」、「塔台模擬器示範」，以及「航空教育徑導賞團」，每項活動按時段進行，當中前三項活動屬於職業講座，每場容納200人。「塔台模擬器示範」每日有18節，時段為15分鐘，每節名額20人，由俗稱空管人員的航空交通管制主任示範，至於「航空教育徑導賞團」每節上限是60人。

開放日活動費用全免，有興趣參加的人士可在網上填妥及遞交申請表格，截止報名日期為本月31日，活動會優先考慮應屆大學畢業生及三年級學生，額滿即止，民航處會盡快透過電郵通知成功申請的人士，報名參加「塔台模擬器示範」的人士則必須出示由民航處發出的確認電郵，方可獲准進入塔台模擬器。