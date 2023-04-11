27中學參加2023香港中學模擬MUNESCO大會　培養學生大格局廣視野

來自27間中學的156名中學生於4月2日參與由香港聯合國教科文組織協會與香港可持續發展教育學院主辦的「2023香港中學模擬聯合國教科文組織（MUNESCO）大會 - 氣候可持續性」，模擬代表各國探討、協商氣候變化的創新解決方案。獲獎學生亦有機會獲全額資助進一步申請參與模擬聯合國教科文組織國際大會，在國際平台展現香港青年的風采。



香港聯合國教科文組織協會與香港可持續發展教育學院主辦的「2023香港中學模擬聯合國教科文組織（MUNESCO）大會 - 氣候可持續性」

大會開幕儀式由香港聯合國教科文組織協會會長兼秘書長張沁教授開幕致辭。張教授在致辭中指出活動的核心價值在於培養青年人系統思維能力、協作能力、建言議事能力，以及綜合解決問題的能力。在信息膨脹的當下學會分析、創新及慎思明辨，為全球挑戰提出青年行動方案，培養綠色人才。

環境及生態局署理氣候變化專員黃傳輝先生主禮嘉賓致辭，強調隨著氣候變化對香港的影響亦越發嚴峻，大會對青年人氣候素養的培育起到至關重要的作用。

立法會議員、教聯會會長劉智鵬教授、直資議會主席陳迪安校長、中文大學社會責任及可持續發展處傳訊及聯繫主管陳秉德先生、彭博亞太首席經濟學家、致雨慈善基金會理事 暢博士共同主禮。活動獲英國、法國、美國、德國、埃及、印度、馬來西亞駐香港總領事館支持及致辭。

香港聯合國教科文組織協會與香港可持續發展教育學院主辦的「2023香港中學模擬聯合國教科文組織（MUNESCO）大會 - 氣候可持續性」

大會通過體驗式學習，自主研究，策略演講、協商辯論、案例討論等環節，培養學生跨學科技能。在「氣候可持續性」的主題下，大會賦權青年積極參與探討，並採取氣候行動，從「知」、「情」、「意」、「行」促進青年參與可持續發展並嘗試提議氣候行動具變革性的創新方案。

大會分初中與高中組，每組共設6個獎項，獎品包括獎杯、獎牌、獎學金等。獲獎名單如下：

初中組

最佳代表團：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，希臘代表團

優秀代表團：弘立書院及香港國際學校（隊伍名：The HKISF） ，埃及代表團

最佳策略：沙田學院，新加坡代表團

最佳代表獎：沙田學院，Jasper Ng

優秀代表獎：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，Hau In Tang

最佳講者：弘立書院（隊伍名：The HKISF） ，Adrian Preston Wong

高中組

最佳代表團 ：港島中學 （隊伍名：Island School Constituents），澳大利亞代表團

優秀代表團：滬江維多利亞學校，美國代表團

最佳策略：哈羅國際學校（隊伍名：The Kool Kids），馬來西亞代表團

最佳代表獎：港島中學（隊伍名：Island School Constituents），Cyrus Ng

優秀代表獎：滬江維多利亞學校，Brendon Mak

最佳講者：哈羅國際學校（隊伍名：The Kool Kids），Sky Lee

香港聯合國教科文組織協會與香港可持續發展教育學院主辦的「2023香港中學模擬聯合國教科文組織（MUNESCO）大會 - 氣候可持續性」

大會亦獲得「UNSDGs邁向淨零低碳活動嘉許證書」，通過計算現場設備耗能、出席者交通等碳排放並在活動現場實施碳抵消措施，達到淨零低碳，令學生切身體驗參與零碳活動。

香港中學模擬聯合國教科文組織（MUNESCO）大會計劃將每年舉辦兩次，為更多學生提供討論全球議題，增加清晰了解及參與國際事務的機會，並期望將活動擴展到大灣區以及不同城市的學校，促進地區間學生交流、互相學習，建立正面積極的價值觀及增強民族自信心及自豪感，培養具有國際視野、溝通、協商技巧、領導力，能夠共同應對未來挑戰的愛國愛港人才。