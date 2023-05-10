內地大學升學資助計劃｜料本學年約4,500人受惠、資助額達6,300萬

選擇到內地升學的學生愈來愈多，而「內地大學升學資助計劃」就是教育局為到內地升讀學士學位課程的學生提供的資助計劃。根據立法會資料計劃的受惠學生由上個學年起已經突破4,000人，資助金額亦預計會突破6,000萬。



「內地大學升學資助計劃」的受惠學生由上個學年起已經突破4,000人，資助金額亦預計會突破6,000萬。圖為北京大學校園。（北京大學官網）

「內地大學升學資助計劃」的主要目的，是為前往內地升學並就讀學士學位課程的學生提供支授，確保學生不會因為經濟困難而無法獲得專上教育機會。每名學生所得的資助金額視乎資助類型及院校所在地區與香港的距離而定，2022/23學年的資助水平介乎5,900元至19,400元。

據立法會資料，計劃的受惠學生在近年穩定上揚，由2018/19學年的3,147人上升至2021/22學年的4,422人。今個學年（2022/23學年）截至3月初已經處理的學生總數為4,193人，另外有約700份申請正在處理，局方估計最終數字會達到約4,500人。

另外，計劃的資助金額亦由2018/19學年的4,000萬元上升至2021/22學年的5,600萬元。今個學年（2022/23學年）截至3月初的資助金額為5,800萬，局方估計完成餘下的申請下，資助金額會達到6,300萬。

「內地大學升學資助計劃」的受惠學生由上個學年起已經突破4,000人，資助金額亦預計會突破6,000萬。圖為清華大學校園。（清華大學官網）

計劃的申請資格視乎申請人所申請的資助種類而定，但都包括申請人需要持有香港居留權／香港入境權／持單程證來港、在香港接受及完成高中教育、及於2022/23學年正在指定的191所內地院校修讀學士學位課程即可申請資助。資助計劃不設名額上限，申請人可以選擇「經入息審查資助」及「免入息審查資助」。申請人可以透過內地大學升學資助計劃網上申請平台或郵寄方式遞交資助計劃申請。

根據教育局《2022年中六學生出路統計調查》，中國內地由2019年起已經成為最多中六畢業生選擇的香港以外地區學士學位課程升學選擇。在2022年，選擇到內地升學的香港中六學生共有1,869人，是總數的39%。