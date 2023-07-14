2023年耀中IB文憑畢業生獲全球多所知名大學取錄

IB文憑試上周放榜，香港耀中國際學校（中學）宣佈，有70%的學生獲得了雙語文憑，其中姚皓霖更於早前獲劍橋大學錄取，矢志成為大學教授。耀中教育總監及行政校長史麥田（Martin Scott）樂見今屆作為三年來首批完成完整IB文憑考試的考生表現優秀，並勉勵畢業生要向目標邁進。



學生預早獲知名大學取錄

在耀中職業及升學輔導辦公室（Career and University Guidance Office–CUGO）的一對一指導下，學生獲得全球多所知名大學的錄取通知，包括劍橋大學、倫敦大學學院及香港科技大學連同南加州大學和意大利的博科尼大學合辦的全球工商管理學士（World Bachelor in Business）學位課程等。此外，學生亦在不同領域各展所長，選修美術設計課程的學生今年遞增，另有學生矢志環境科學範疇，以創建更好未來為目標，並為全球社會福祉作出貢獻。

在CUGO的一對一指導下，學生獲得全球多所知名大學的錄取通知。

畢業生獲劍橋大學錄取 矢志成為大學教授

眾多取錄結果之中，學生姚皓霖獲劍橋大學自然科學課程錄取，他有志投身學術研究，以大學教授為目標。談及備試期間的點滴，他感受甚深：「寫拓展論文時，學校給我的支持和空間是無價的，讓我可以體驗學術研究工作之餘，更能向心儀大學展示自己獨特的優勢。此外，能夠獲理想課程錄取，CUGO輔導員總可以給我所需的資訊和心理支援。每當我緊張時，他們總能安慰和平復我的心情，使我更專心應對考試。」

姚皓霖於放榜前已獲劍橋大學自然科學課程錄取通知，他希望投身學術研究，矢志成為大學教授。

成功入讀大學熱門課程 在頂尖學生中脫穎而出

另一位學生陳彥棋獲美國南加州大學、香港科技大學及意大利博科尼大學合辦的全球工商管理學士課程錄取。該課程每年僅提供45個名額，並於全球招生。回顧校內的學習旅程，她說：「耀中不僅為學生提供不同機會，讓學生領導如學生會等組織，也讓我們籌組不同學會，給予空間和資源，實踐學會所提倡的理念，培育我們成為世界公民。」

陳彥棋（右）獲美國南加州大學、香港科技大學及意大利博科尼大學合辦的全球工商管理學士課程錄取，該課程每年僅招收全球45位精英。

至於羅樂沂則獲香港中文大學及清華大學合辦、每年僅錄取24名本科生的經濟學雙學位課程錄取。對於自己能脫穎而出，她喜言：「13年級上學期的功課限

期將至，我們同時要提交全球多間大學申請，CUGO的出現使我兩者得以兼顧。除了每週會面跟進大學申請外，學生亦可與輔導員安排定期會面，提供建議及討論未來路向，與我們在追尋大學夢的路上結伴同行。」

羅樂沂獲香港中文大學及清華大學合辦、每年僅錄取24名本科生的經濟學雙學位課程錄取。

教育總監及行政校長勉勵畢業生向目標邁進

香港耀中國際學校教育總監及行政校長史麥田勉勵一眾畢業生，他表示：「隨著中學生涯完結，迎來人生新篇章，請謹記每個人的未來都充滿無限可能。要相信自己的能力，敢於嘗試新事物。因為成功往往來自突破自我，接受新挑戰，從中鍛鍊我們的毅力和適應力，才可從容應對人生順逆。最後，希望他們繼續追尋理想和發展興趣，尋找所熱愛和啟發自己的事，逐步往目標邁進，在未來大放異彩。」

2023年耀中畢業生部分大學錄取名單

中國香港及中國內地：香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、清華大學

英國：劍橋大學、倫敦政治經濟學院、倫敦大學學院、倫敦國王學院、愛丁堡大學、華威大學

美國：南加州大學、密西根大學、聖地牙哥加州大學、帕森斯設計學院、波士頓大學

澳洲：澳洲國立大學、墨爾本大學、悉尼大學、悉尼新南威爾士大學、昆士蘭大學

加拿大：多倫多大學、英屬哥倫比亞大學

（資料及相片由客戶提供）