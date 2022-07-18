城大再推資助僱主聘用城大畢業生計劃　每月增16.7%至最多7000元

受到疫情影響，不少畢業生憂心前景，擔心畢業即失業，為提高學生就業率，城市大學今年再度推出「城」就開拓計劃3.0 ，規模較往年更大，為2022年度城大畢業生創造逾2,280個就業機會，資助僱主聘城大畢業的每月金額由最多6,000元增至7,000元，上升16.7%，為期最長三個月。職位登記期由5月開始至9月截止，現時已有超過100位畢業生透過計劃找到心意的工作，當中最高的薪酬為2.4萬元，較普遍畢業生起薪點高。



▼香港城市大學今年再度為應屆畢業生推出「城」就開拓計劃3.0 （CARLS 3.0) 。▼



計劃規模升級 僱主資助金額提升

「城」就開拓計劃3.0 （CARLS 3.0)提供的服務包括一對一就業諮詢、尋找工作、工作職位配對、以及為聘用應屆城大畢業生的僱主提供配對基金等，而其中的一對一就業諮詢為期至2023年8月31日，確保學生畢業後一年內仍可向學校尋找支援。

今年城大雖然減少了對計劃的撥款至680萬，但僱主可獲得的工作配對基金則提升了1,000元，僱用每名畢業生可得到的基金上限由每月6,000元增加至每月7,000元，資助額為職位的三分之一薪金，最長為期三個月。

香港城市大學畢業生梁家恩（左）、余博穎（中）和李鍵鋒（右）表示城大網上就業資料庫JobPlus較外界求職網更好，不僅提供詳細的職位描述，很多工作亦會列明薪金，方便畢業生使用。（冼茗慧攝）

往屆畢業生透過計劃找到理想工作

曾參與「城」就開拓計劃1.0 的2020年畢業生林鍵鋒本身就讀工商管理學士（金融），經計劃介紹成功入到與本科相關的行業，現職船務管理，原本起薪2萬多元，入行兩年已提升了一成多。

另外一位參與2021畢業生余博穎本身就讀工學士(材料科學及工程)課程，去年參加了「城」就開拓計劃2.0 ，她表示計劃提供的一對一就業諮詢幫助她將女性的特質變為長處，有助她提高職場競爭力，並成功找到與本科相關的工程業工作。