DSE放榜｜8狀元中半數登「16星超級狀元」　1.7萬人獲升大學成績

【DSE/ 放榜/ 狀元/ 文憑試/ JUPAS】DSE中學文憑試明日（20日）放榜，考試及評核局今（19日）公布整體考生表現狀況，今年共約3.8萬考生，今年共誕8名狀元，為五男三女，其中4人為「16星」超級狀元，較去年一人；考獲五科5**的人數總共有59人，當中男考生佔40人，比女生多一倍。



今年共17,336名日校考生考獲升讀本地學位課程的基本入學要求，佔日校考生約42%。大學資助學士課程學額為1.5萬個，扣除約2,500個撥作非聯招學額後，剩餘約1.25萬個，故料約4,800人符合要求亦未必能入讀八大。隨着多間院校相繼宣布採取彈生收生，考生即使未能考獲核心科目「3322」，若成績、面試表現等符合院校要求，亦有機會躋身聯招院校。



▼2021年DSE中學文憑試七名狀元▼



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40男考生取得五科5**或以上 多女考生一倍

考試及評核局公布整體考生表現狀況，考評局秘書長魏向東公布，今年共有8名考生取得七科5**級成績（數學科只計必修或延伸部份一卷取得5**），成為今屆DSE狀元，較去年多一位；五男三女名狀元中，有二男二女在數學科必修及延伸部份M1或M2均獲得5**，成為16星的「超級狀元」。

考獲六科5**的「榜眼」有13人，分別是10男、3女；考獲五科5**的「探花」則有38人，為25男、13女。因此，總期有40名男考生取得五科5**或以上，比女考生多一倍。

2022年DSE中學文憑試成績。

12歲男童考一科 15歲女生考足七科

學校考試及評核主管許婉清公布，今年最年長考生達70歲，最年幼考生為一名12歲男童，各自修考一科；至於學校考生方面，為一名15歲女學生，她應考了七科。

▼2021年DSE中學文憑試七名狀元▼



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18名SEN考生2至5科取得5**成績

考評局表示，今年共有42,328名學校考生及5,563名自修生出席文憑試，共約差不多4.8萬考生。他們來自427所日校的考生當中，約九成報考四個核心科目，包括中國語文、英國語文、數學及通識教育，以及二至三個選修科目。

另外，今年有3,218名有特殊教育需要（SEN）的考生在筆試獲提供特別考試安排，人數較去年增加超過7%，並為此設立超過770個特別試場。今年有18名有特殊學習需要的考生考獲不錯的成績，在二至五科目取得5**成績。

▼4月22日 DSE文憑試開考▼



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1.7萬名考生爭1.25萬個八大聯招學額

符合本地學士學位課程基本入學要求、即考獲「3322」成績的日校考生有17,336名，佔日校考生人數42.1%，比例與去年相若。今年資助學士課程學額扣除非聯招保留學額後，約餘為1.25萬個，故料逾4,800人符合要求亦未必能入讀八大。

魏向東表示，應屆考生在疫情下完成高中課程，更要應考文憑試，為他們感到驕傲，並稱今屆考生整體表現並不比往年差。

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中文科成績遜去年 較多考生英文達5級或以上

至於考生在各科目的表現，考評局（公開考試）總監麥勁生指，今年有分別87.8%及59.7%日校考生於中國語文科取得第2級或以上、及第3級或以上成績，有9.6%考生考獲第 5級或以上成績，成績均較去年微跌。

英國語文科方面，分別有79.1%及53.2%的日校考生獲第 2 級或以上、及第 3 級或以上成績，較去年下跌1.3及1.0個百份點；但有10.5%考生取得第5級或以上，較去年上升0.9個百分點。

在數學科必修部分方面，82.2%的日校考生取得第2級或以上成績，14.5%則取得第5級或以上成績，兩者均與去年相若。通識教育科則分別有89.8%及9.6%的日校考生取得第2級或以上與第5級或以上成績，整體成績同樣與去年相若。

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