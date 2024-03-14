智能手機和藍牙耳機定價愈來愈高，如果用家不追求最新款，當然是想用得愈久愈回本；就算產品做得多精美、功能多強，如果廠商提供的售後保養服務又貴又差劣，間接就會製造更多電子垃圾。香港消費者委員會本日（3月14日）發表調查，整合市面多個手機及耳機品牌售後保用、延長保用及保用期外維修費資訊，有助消費者選購可用得更久的電子產品。



貴價手機修理服務未必最好

是次調查包括了6個手機品牌Apple、Samsung、小米、華為、Sony、HONOR的9款新型號手機，以及11個耳機品牌的ANC主動式降噪真無線藍牙耳機(B&O、Bose、B&W、LG、Devialet 以及上述6個手機品牌)的耳機保用資訊。消委發現手機貴機的售後保用服務不一定最全面，分分鐘一樣要畀最貴；並認為只得1年 (12個月）保養期，且很多情況都要另外收費，「未能符合一般大眾對於品質良好的手機可用上數年的合理期望。」

手機修理示意圖（羅君豪攝）

華為換芒收費$5,770、小米最平

一支手機中最貴的部件，幾乎可以肯定是屏幕，而就算仍在保用期內，有時因人為／意外招致損壞，仍需要付款修理。（所以有些品牌會另外再收費提供有限次數爆芒免費更換服務）

你可能會想，高階機種屏幕靚一點、修理費貴一點也合理吧？消委其實是用「屏幕更換費用佔手機售價幾多%」來計算，結果如下：小米的「Redmi Note 12 Pro 5G」機價$2,699，人為爆芒後換新，人工包料收$483／佔機價17.9%，為是次調查中最便宜而華為Mate X3 機價為$15,988，換芒需要$5,770／佔機價約36.1%。另外，消委舉出數字不是要批評那家品牌收費最貴，而是想用家留意，買貴手機一旦人為損壞了，就算在保養期內或許也要付出高價修理。

+ 5

2品牌無法延長保用｜Sony冇免費換電

相信很多人都知Apple 可以加錢買Apple Care+ 延長保用期，但原來有2個品牌「HONOR榮耀」和「華為」並未提供相似的延長保用計劃， 12個月過後，無論是甚麼原因壞機，都需要自費進行檢查及維修（未計零件），產品售後服務相對較弱。另外索尼Sony用家要留意，品牌並不會為正常使用下電池健康度低於80%的用家提供免費更換。

手機更換內置電池示意圖

延長保用期內或須付費維修

留意大部分保用計劃/延長保用計劃的免費維修，如廠方認為屬人為因素致損，消費者將要支付維修費及更換零件費用。尤其要小心雖然市面多數手機自稱防水，但如果有液體滲入手機，調查看到相關修理費將相當高昂，以華為Mate X3為例（機價為$15,988），將要更換整塊主機板，加上人工費費用高達機價50.3%。

不同品牌加購保用期的限期有別，用家要留意。

有加保／冇加保修理費比較

以iPhone、Samsung Galaxy、Sony Xperia 三品牌手機為例，全部case加了1年保養期後，如果換齊爆芒、換電、換鏡頭食全餐，就算再加上加價本身的費用，都比保養過期後修理以上3項目的總額更便宜，而且可見愈貴的手機，加價後慳得愈多。

關於真無線藍牙耳機

本次保養服務調查也包括手機用戶多數會同時使用的ANC主動式降噪真無線藍牙耳機，當中有幾個重點：

藍牙耳機示意圖／非今次消委評測款式。

1）如掉失單邊耳機，11個品牌均可讓消費者另費重新購買，唯Bose及Devialet 以左右耳配對問題為由，要求用家同時更換左／右耳，餘下來的單邊耳機無法再用。

2）除了「三 星」回應可另外收取$350服務費，為平行進口貨品（水貨）提供維修，其他10個品牌均不支援水貨修理保養。另外B&O及B&W更要求有香港 授權零售商發出的單據才會提供售後保用。

3）很多時舊耳機因為廠方沒有零件，就算用家想付費修理也無法做到。今次調查中，HONOR、Sony、 小米、Devialet有較明顯的說明舊款產品保用支援期限，其他都說得不清不楚，用家要小心。

4）除樣本B&O Beoplay EX 提供 36個月保用，其他機種均為1年保養。

講開又講｜盲追新款不環保

香港人追新手機速度也許是全球最快，相對亦衍生出不少電子廢物，根據環境保護署發表的「香港固體廢物監測報告 2022年廢物統計數字」，本地循環再造的電器及電子設備數量在於2018至2022年5年間有上升趨勢，另一方面回收率2021年為74%、2022年輕微上升至75%。