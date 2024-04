內地翻牆揀VPN小心!不論是北上遊玩,還是解鎖 Netflix 地區限制影集,都需要使用 VPN。很多人為了應付即時使用需要,可能會選擇免費 VPN,但正所謂「免費最貴」,近日被爆出 Google Play 上有多款免費 VPN 都藏有惡意軟件,甚至會駭入手機用作網絡攻擊。



根據《Bleeping Computer》報導,Human Security 團隊「Satori」在 Google Play 發現,當中竟然有高達 28 款 APP 藏有「PROXYLIB」惡意軟件,當中有 17 款是免費 VPN。

當下載了這些 VPN 後,Android 手機會同時被裝上「PROXYLIB」的SDK工具,駭客可以用來蒐集手機內的個人資料,而且在不法平台上轉售圖利。另外,由於駭客可以自由進入手機,因此被駭的手機會同時成為代理伺服器,被用作發動網路攻擊,如DDoS,使用家間接成為駭客幫兇。

28款藏有惡意軟件App名單:

Anims Keyboard

Android 12 Launcher (by CaptainDroid)

Android 13 Launcher (by CaptainDroid)

Android 14 Launcher (by CaptainDroid)

Byte Blade VPN

CaptainDroid Feeds

Free Old Classic Movies (by CaptainDroid)

Phone Comparison (by CaptainDroid)

Fast Fly VPN

Fast Fox VPN

Fast Line VPN

Funny Char Ging Animation

Limo Edges

Oko VPN

Phone App Launcher

Quick Flow VPN

Sample VPN

Secure Thunder

Shine Secure

Speed Surf

Swift Shield VPN

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

Yellow Flash VPN

VPN Ultra

Run VPN

Lite VPN



中國免費VPN翻牆實測

現時很多港人都會在假期北上,想翻牆使用 FB﹑WhatsApp,又不想支付年費的話,可以參考之前曾實測過的結果,發現並不是收費 VPN 就一定較好,其中兩款收費 VPN 更完全連接不到網絡:

