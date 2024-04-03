台灣花蓮地震．5大地震App／防災App 推薦｜台灣花蓮海域今日（3日）發生7.3級地震，旅遊至有機會發生地震的地區旅遊，人生路不熟真的會手足無措，推薦10款必裝防災App，除最基本的災後報平安，避難所導航，亦有其他實用功能。



台灣本身多次受到颱風、地震之苦，當地政府單位有緊急系列將天災短訊推播至當地所有手機，唯不只今次，以往多次災情發生時，均有人聲稱未能接收到相關短訊以防備天災。為補不足，當地中央氣象局、水利署等政府機關，還有熱心的技術單位，都有開發與防災、災後安全相應的實用手機app應用程式，地震、土石流、颱風等情報均一應俱全。本文只供參考，推薦安裝以下程式之目的只為以備不時之需，不幸在外地遇上天災，首要是保持鎮定、聽從當地救助人員指示前往避災。

中央氣象局W - 生活氣象

台灣中央氣象局發行的《生活氣象》除提供地震、颱風即時防災警報，針對日常生活的實用資訊也一應俱全，比如想去某個景點／地區觀光，本app就可以看到各地區及景點的詳細天氣預報、空氣品質。並能配合GPS定位，針對用家所在地發出天氣變化即時提示，帶遮避雨、帶外套保暖。（App Store下載／Google Play 下載）

中央氣象局W - 生活氣象

KNY台灣天氣.地震速報｜黑暗中也能收聽地震速報

此程式最特別之處，是考慮到如果天災於深夜襲來，在昏暗環境中未必能夠靠視覺去閱讀各種手機預警系統資訊，有見及此「KNY台灣天氣.地震速報」特別提供聲音警報（中文國語），並可自行預自設定，達到多大的地震級數才需要發出提供警報，以免只是微震就打斷你的睡眠。（Google Play 下載連結）

KNY台灣天氣.地震速報

臺北市行動防災｜助你前往醫院、防災區、避難所

臺北是香港人遊台灣的熱點，由台北市政府發行的這款防災手機App，即時顯示市政府最新決策及防災資訊，提供降雨量、颱風等警報，更實用是利用地圖顯示用家所在地的醫療院所、防災公園、避難所、停車場，更提醒駕駛者避開易肇事路段，非常實用又細心。

（App Store下載／Google Play 下載）

臺北市行動防災

EEW 地震速報｜逐秒更新監測震波資訊

地震雖然有預警系統，但也不能100％準確提早發出預警，台灣卡訊電子開發的《EEW 地震速報》則自設獨特技術，能夠在地震發生前預估震波抵達時間，並設倒數計時器；本app在台灣推出多年，網民留言指準確度相當高。（App Store下載連結／只限使用台灣區Apple ID 才能安裝）

EEW 地震速報

Topstcn.com 地震訊息｜全球地震速報

除了台灣，如果你前往其他地區旅遊，就可以安裝這款《地震訊息》，它涵蓋了全世界22個地震偵測點的實時地震訊息，雖然細節上未必及得上各地區本身的相應防災App，勝在一個app全球通用，不必去到每個地區再搜尋／下載。

（App Store下載／Google Play 下載）