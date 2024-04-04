雪櫃﹑冷氣機都唔係最食電　食電怪獸竟是它！電源定時器用法教學

雪櫃﹑冷氣機未必最食電｜講到省電妙招，可能很多人都會針對冷氣和雪櫃找解決方法，但實際上更可怕的耗電「罪魁禍首」，可能是意想不到的電熱水壺。台灣華視報導指出，電熱水壺 24 小時反覆加熱，耗電量相當驚人。



隱形「吃電怪獸」：電熱水壺

由於電熱水壺需要持續將水加熱並保持溫度，在這反覆加熱保溫的過程中，耗電量非常驚人。經計算發現，電熱水壺在 24 小時間不停耗電加熱的情況下，10公升的電熱水壺1天約用 2 度電，1 年就用掉 730 度電力。

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使用定時器減少加熱時間

由於全天候加熱保溫的電熱水壺，電費開銷過高，華視建議可以使用內建定時功能的款式。如果沒有定時功能，也可以在入手電源定時器。市面上分有機械式定時器和電子定時器，價格約 $50～$100 不等。使用定時器相當簡單，只需設定電器運作時段，插上電源插頭即可使用。當定時器倒數完畢，就算自動停止供電。

改用即熱水機

為了 24 小時都可以使用熱水，也有人願意花費更多預算購買即熱飲水機，按鍵即可獲得熱水或常溫水，避免反覆加熱保溫耗電的問題。消委會曾測試 24 小時內，每2小時操作一次，每次出水0.5升，各樣本的耗電量由184～233wh不等。而且，待機耗電量更出色，由6.5～17.1wh不等，即使用58日或以上才用1度電，部分款式更在待機時不會耗電。

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資料來源：華視