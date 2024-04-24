4.22走塑｜由 4 月 22 日起，香港第一階段管制即棄膠餐具的日子終於到來，禁止銷售和免費供應受管制即棄塑膠產品，如外賣的膠叉、膠刀、膠飲管等。有網民就看準「商機」，在拍賣平台出售快餐店的塑膠餐具，甚至叫價 $5,000。



由於現時叫外賣，已不能派發塑膠餐具，餐廳都已改用紙製餐具。可是，這些紙製餐具卻不受用家歡迎，被批評使用上比塑膠餐具不便，網民真張貼了大量短片、相片，指責這些紙刀膠叉根本難以兜起食物，飯未食完已經軟化，令不少人都想念著可以使用塑膠餐具的日子。

香港第一階段管制即棄膠餐具的日子終於到來（hk01圖片）

在管制即棄膠餐具開始後，Carousell 上也出現了轉售絕版塑膠餐具的情況，有網民用：「絕版大快活透明橙膠餐具套裝（肚餓食麵用咗隻叉，半價平出）」為題出售，叫價竟高達 $200！記者在 Carousell 上也發現，有人拍賣多套絕版塑膠餐具，竟以天價 $5,000 出售。

連登網民笑稱：「一定有得炒」，來反應出很多人都想用膠餐具，多於紙製餐具。亦有網民分享：「以前儲左一大袋掉晒 依家好後悔」。雖然拍賣金額只是噱頭，但亦能反應出不少人都仍未習慣新措施的安排。

資料來源：LIHKG