就算多貴的家電，都有一定的使用壽命，到期後就需要更換。很多用家，都是在家電壞掉後，才決定更換。近日，中國家用電器協會執行理事長姜風在《學習日報》發表《以舊換新需要走出認知誤區》文章，提出家電就算沒壞，也應該更換，結果惹網人民熱議。



中國家用電器協會執行理事長姜風發表《以舊換新需要走出認知誤區》文章，指出更換家電的誤區，很多人都會在家電沒壞時一直使用，認為家電未壞就換是浪費行爲。可是，這是一個「認知誤區」。

姜風發指出，家電產品和食品一樣有所謂的「保質期」，就算沒壞，只要到達「保質期」也應該要更換。當這篇文章發表後，大批網民認為這是促銷手段，亦有機會影響環保問題，認為家電業界鼓勵消費者以舊換新，只是為了加大家電的銷量。

那到底家電有沒有所謂的「保質期」呢？其實每款家電也有使用壽命，當家電使用到一家時間後，就算沒壞，也有機會令家電的耗電情況加劇，即使可繼續使用，也會大大增加電量浪費。同時，老舊的家電如沒有保養，也會增加短路的風險，因此使用了一定時間後，就應要檢查家電是否需要更換。

👇👇7款家電壽命使用期限👇👇

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雪櫃（一般使用期限：6～15年）



超過使用期限的雪櫃，運轉時噪音或會增大，甚至發生顫抖。當製冷效果明顯下降時，殺菌和保鮮功能也會嚴重退化，可能導致食物上繁殖大量細菌。

冷氣機（一般使用期限：8～10年）



超過使用期限或會出現漏水、製冷效果差、不能製冷等問題，耗電量也會大幅度增加。如沒有定期清潔，長時間積聚的污垢不僅會產生異味，更會滋生細菌，容易引發呼吸道疾病。