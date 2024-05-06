Apple 5月發布會傳聞合集｜iPad Pro、iPad Air、Apple Pencil｜Apple 將在 5 月 7 日晚 10 時舉行「Let Loose」發布會，今次的重點將放在 iPad Pro﹑iPad Air﹑Apple Pencil，以及其他配件上。已經約兩年沒更迎的 iPad Pro﹑iPad Air，今次將有多個重大改動，包括升級使用 OLED 螢幕。而且有傳今次的發布會內容大約會在35分鐘左右，以下將一次過整合發布會的所有新品傳聞：



iPad Pro（M3／Ｍ4）



iPad Pro 將是本次發布會的重頭戲，首次採用較大尺寸的 OLED 螢幕，將帶來真正的黑色顯示效果、更高的對比度、更鮮艷的色彩和更佳的能源效率。改用 OLED 面板，除了提升亮度，更增加了電池續航力，在 120Hz ProMotion 刷新率加持下，新 iPad Pro 的螢幕表現將可能是 iPad 系列中史上最好。

iPad Pro 將推出 11.1" 和 12.9" 兩種尺寸，兩款機型都將更纖薄，邊框也將會收窄：11.1" iPad Pro 預計厚度為 5.1mm（上代為 5.9mm）；12.9"機型厚度為 5mm（上代為 6.4mm）。

以往比較能確定的傳聞，就是 iPad 會或更換近的晶片，可是到目前還不太清楚 iPad Pro 將搭載哪一款 M 系列晶片，因有傳這將是首批搭載專注 AI 功能的全新 M4 晶片的產品。如果不是，Apple 也將採用與 iMac 和 MacBook Air 同款 M3 晶片。無論如何，都將帶來巨大的性能提升。

傳聞 iPad Pro 可能支援 MagSafe 無線充電，並提供高達 4TB 的儲存空間。由於提升 OLED﹑AI 晶片等，售價可能會出現上調。多個消息來源表示，由於 OLED 技術成本較高，可能會貴從 160 美元到 700 美元不等。

iPad Air



另一個發布會的重點，就是新款 iPad Air，這是 Apple 首次將 iPad Air 系列分為兩個型號推出。第一款將延續現有 10.9"，另一款則為 12.9"大尺寸版本。新 iPad Air 將採用 LCD 螢幕，而非 iPad Pro 升級使用的 OLED，能將成本控制在較低水平。

除了新增大尺寸版本外，預期 iPad Air 的設計將維持不變。兩款產品外觀將與 iPad Air 4類似，採用全視野螢幕、纖薄邊框、鋁合金機身以及圓潤邊緣設計。iPad Air 的機身厚度將大於 iPad Pro，邊框也略厚。

從曝光了的 iPad Air 設計圖顯示，後置鏡頭將採用突出的橢圓形凸起設計。前置鏡頭的位置可能會重新調整，在橫向模式下位於頂部，有利於與鍵盤配合使用時的視訊通話。（目前的型號前鏡頭在直向模式下位於頂部）

Apple Pencil



發布會中，將推出 Apple Pencil 3，雖然外觀設計變化尚不明朗，但預計這將是首款支援觸覺反饋的 Apple Pencil。觸覺反饋的運用方式，在 iOS 17.5 的代碼中曝光，將支援「擠壓」手勢，或許能用於不同的工具和 App 設定上。

之前有過可拆卸磁性筆尖的傳聞，或可能是與 Vision Pro 的配合使用，或許能與支援 visionOS 的繪圖 App 搭配使用。也可能會在發布會上看到 Apple Pencil 除了白色外，還會推出黑色款式。

Magic Keyboard



Apple 計劃升級 Magic Keyboard，採用鋁合金材質製成更堅固的機身框架，取代目前的聚氨酯材料。雖然鍵盤區域和機身框架將採用鋁合金，但外殼表面仍將使用矽膠材質。採用這種鋁合金設計，iPad 和 Magic Keyboard 的組合將更接近 MacBook 的外觀和功能。它將配備更大的觸控板，尺寸接近 MacBook，實現更接近電腦的打字和操控體驗。由於採用了更高級的材料，新款 Magic Keyboard 可能會更昂貴。目前 11" 版本叫價 299 美元。

HK01 將在 5 月 7 日晚 10 時，同步開始文字直播，實時解構今次 Apple 發布會及新產品特色。想第一時間了解 Apple 新品的內容，就要記得 Bookmark 以下連結：Apple發佈會2024文字直播+睇片連結｜iPad Air 6／Apple Pencil 3