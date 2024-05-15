香港麥當勞app今日起停用！改用全球版app、增4功能、設有獎遊戲｜香港麥當勞手機app將於 5 月 14 日至 15 日停用，並於於 5 月 16 日推出全新「麥當勞 app 全球版」，屆時可以在App內玩遊戲贏獎品，另外24小時麥麥送服務也於下周二起暫停服務，即睇詳情！



香港麥當勞宣佈將於下星期推出新手機App，屆時可以在App內玩遊戲贏獎品，另外24小時麥麥送將於下周二暫停服務，即睇詳情！

新App玩遊戲贏獎品

香港麥當勞宣佈於下周四(5月16日)推出全新的手機App，原來的會員屆時只須到應用程式商店下載新App即可，打開App註冊後系統就會自動填上原有的資料。新的麥當勞App將有四大更新。包括1.升級介面，更簡潔易用2.提供個人化優惠3.新增玩遊戲贏獎品功能及4.預約生日派對。

於現有的麥當勞APP暫停服務期間，親子會會員仍可於餐廳櫃檯出示現有的麥當勞App以享用會員優惠。

麥麥送暫停服務

另外為了全面升級，「24小時麥麥送」將會於5月14日起暫停服務。而預約訂餐服務亦會於5月6日起暫停服務。如果想外賣食麥記，就要用其他第三方外賣app訂餐了。

「24小時麥麥送」將會於5月14日起暫停服務（資料圖片）

麥當勞 app 全球版下載教學

相信大家最緊張是5月16日如何使用新的全球版app！原有用戶打開舊版麥當勞 app 內亦會有相應捷徑，自動跳到應用程式商店下載新版，先不要把現有的 app 刪除。del了也不要緊，到時上 Apple App Store 和 Google Play Store ，搜尋「麥當勞」就自然會找到新版app下載。