ReoNa香港演唱會2024｜5.22公售搶票攻略｜附連結｜刀劍神域絕望系秒殺歌姬 ReoNa即將在香港舉行演唱會。為紀念其出道五週年，將於今年夏天帶上完整的樂手陣容再次前往亞洲各地演出！想知有什麼心得提升搶購機會，便要留意以下攻略。



在今年初舉行了首次亞洲巡演，以及於同期負責了TV動畫《香格里拉·開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》第二期片尾曲的「絕望系動畫歌姬」 ReoNa 為紀念其出道五週年，將於今年夏天帶上完整的樂手陣容再次前往亞洲各地演出！這次的演出場地更會升級到容納人數更大的「東蒲胡李名靜體育館」，好讓ReoNa能夠透過一再昇華的演出條件予以更多粉絲們心靈上的陪伴：「我想我會一直唱下去，直至生命的盡頭。除了唱歌，我沒有其他能做的事情了。」—ReoNa

ReoNa在2018年為TV動畫《刀劍神域外傳 Gun Gale Online》角色神崎艾莎配唱後，旋即成為當時動畫歌業界矚目新人，同年以「神崎艾莎 starring ReoNa」名義發行的迷你專輯「ELZA」打入Oricon榜第8位。

19年起ReoNa為TV動畫《刀劍神域 Alicization篇》演唱多首歌曲人氣進一步上升，「Forget-Me-Not」、「於虹之彼方」、「ANIMA」給眾多觀眾對ReoNa的歌聲留下深刻印象。

「ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “Hello、Unhappy” in HongKong」香港演唱會將會在7月31日（星期三）於東華三院東蒲胡李名靜體育館 舉行！門票為港幣$980（VIP）、$780，於2024年5月22日（二）下午1時起於neon-lit網站公售。究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

👇ReoNa香港演唱會2024 座位表👇

（待更新）

ReoNa香港演唱會2024 ：直購連結1

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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ReoNa香港演唱會2024 何時舉行？ ReoNa香港演唱會2024 將於2024年7月31日舉行 ReoNa香港演唱會2024 於哪個場地舉行？ 東華三院東蒲胡李名靜體育館 舉行 ReoNa香港演唱會2024 門券詳情？ 門票價格為$980、$780 ReoNa香港演唱會2024 購買詳情？ 2024年5月22日下午1時於neon-lit公開發售，購買連結及心得

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技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要在Cityline、Urbtix成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

上次MIRROR演唱會優先飛都是在Cityline上開售

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜10：00時準時入網

開售當日，一般Cityline或Urbtix10時準時開售，因為準時入內搶購，因此最好準時refresh網頁快手輸入資料購入。建議打開香港天文台的時鐘，當到9時59分59秒時便不斷refresh，便可點按入內取排隊位。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。