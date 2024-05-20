iPhone久違重新設計外觀　超薄iPhone 17「Slim」鏡頭位置大改

撰文：陳錦洪
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除了 iPhone 16 的傳聞外，今天特別多了很多隔代的 iPhone 17 系列傳聞，可見 iPhone 17 是 Apple 多重點的產品。近日，傳出 iPhone 17 系列將有一部新型號加入，而且是久違的新設計。

自從 2017 年 iPhone X 推出 OLED 和 FaceID 以來，iPhone 的外觀並沒有發生太大變化，但據《The Information》報導，一款全新重新設計的「Slim」iPhone 正在開發中。該媒體表示，iPhone 17 Slim 可能會在 2025 年作為 iPhone 17 陣容一員推出，其價格甚至會高於 Apple 目前最昂貴的 Pro Max 機型。

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9to5Mac 曾報導過來自海通國際分析師 Jeff Pu 曝出的傳聞，稱新的 iPhone 17 機型可能會採用全新設計，動態島尺寸會變得更小。iPhone 17 Slim 將配備 6.6 寸螢幕，介於最小版本的 6.1 寸螢幕和 iPhone 17 Pro Max 的 6.9 寸螢幕之間。

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《The Information》的消息透露，有多種設計方案正在為這款新的高階機型準備中，包括鋁製機身、更小的前置攝像頭孔和凹槽，以及中置的後置攝像頭等。另一個可能的因素是郭明錤之前分析的，iPhone 16 Pro Max 電池密度升級，如果新的不銹鋼電池殼設計效果良好，很可能會在2025年應用於所有機型上，大大提升 iPhone 的電池續航力。

資料來源：TheVerge

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