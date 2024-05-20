除了 iPhone 16 的傳聞外，今天特別多了很多隔代的 iPhone 17 系列傳聞，可見 iPhone 17 是 Apple 多重點的產品。近日，傳出 iPhone 17 系列將有一部新型號加入，而且是久違的新設計。



自從 2017 年 iPhone X 推出 OLED 和 FaceID 以來，iPhone 的外觀並沒有發生太大變化，但據《The Information》報導，一款全新重新設計的「Slim」iPhone 正在開發中。該媒體表示，iPhone 17 Slim 可能會在 2025 年作為 iPhone 17 陣容一員推出，其價格甚至會高於 Apple 目前最昂貴的 Pro Max 機型。

9to5Mac 曾報導過來自海通國際分析師 Jeff Pu 曝出的傳聞，稱新的 iPhone 17 機型可能會採用全新設計，動態島尺寸會變得更小。iPhone 17 Slim 將配備 6.6 寸螢幕，介於最小版本的 6.1 寸螢幕和 iPhone 17 Pro Max 的 6.9 寸螢幕之間。

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《The Information》的消息透露，有多種設計方案正在為這款新的高階機型準備中，包括鋁製機身、更小的前置攝像頭孔和凹槽，以及中置的後置攝像頭等。另一個可能的因素是郭明錤之前分析的，iPhone 16 Pro Max 電池密度升級，如果新的不銹鋼電池殼設計效果良好，很可能會在2025年應用於所有機型上，大大提升 iPhone 的電池續航力。

資料來源：TheVerge