將在今年 9 月推出的 iPhone 16 系列備受矚目，近期更曝光 Apple 的內部代碼，顯示 Apple 計劃在今年推出的 4 款 iPhone 16 中，將統一搭載最新的 A18 晶片，而不是以往使用兩種級別的晶片。



統一用 A18 晶片

根據 MacRumors 收到的消息，Apple 計劃發布的 4 款 iPhone 16 機型將統一搭載 A18 晶片。這與以往出新系列 iPhone 的策略有所不同，此前只有 Pro 系列會升級最新的晶片，而標準版機型則會使用前一代的處理器。這次的統一升級 A18 晶片，讓所有用家都能享受到一致的性能體驗。

A18晶片效能

A18 晶片相較於 A17 Pro，有著顯著的性能提升。計算速度和圖形處理能力上都有大幅度的增強，這對於遊戲玩家、攝影愛好者都是一大福音。此外，A18 晶片在能效管理方面也有進一步的升級，即使在高強度使用下（如玩手遊），iPhone 16 也能保持較低的機身溫度和更長的電池續航時間。

全面支援 Apple Intelligence

iOS 18 將引入果迷期待已久的 Apple Intelligence 功能，AI 運算需要高性能的處理器來支持。而 A18 晶片的強大運算能力使得這些 AI 功能能夠在 iPhone 16 系列上即時運行，而無需過度依賴雲端處理。新的 AI 功能將包括更準確的語音識別、複雜的圖像處理以及各種智能的個性化推薦，iPhone 16 系列將成為果迷日常生活、工作中的得力助手。

處理器A18會全系列採用？（x）

Pro 和非 Pro 版的區別

儘管 iPhone 16 全系列將統一搭載 A18 晶片，但標準版和 Pro 版本之間仍可能存在性能差異。Apple 或會採取 A18 和 A18 Pro 的命名方式來區分，可能在 GPU 核心數量或 NPU 性能方面，A18 Pro 有更強大的高效運算能力。

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玩 Apple Intelligence 用非 Pro 版就夠？

iPhone 16 全系列都使用 A18 晶片，意味著 iPhone 16 也能支援一定的 AI 高效運算功能，甚至有機會比 iPhone 15 Pro 在 AI 運算上更出色。對於一些對頂級性能沒太大需要，但又想體驗 Apple Intelligence 的用家來說，iPhone 16 的性價比可能比以往的非 Pro 機來得高。

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資料來源：MacRumors