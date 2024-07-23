WhatsApp 雖然非常方便，但發送相片、影片時會壓縮解像度，以及太大容量檔案不能發送的問題，一直被用家垢病，特別是 iPhone 與 Android 機互傳檔案時更甚。近日，WABetaInfo 發現 WhatsApp 正在開發新功能，使用家可以像使用 AirDrop 一樣，在沒有網路連接的情況下分享檔案。



WhatsApp版「AirDrop」功能

根據 WABetaInfo 的報導，WhatsApp 最新的 iOS 測試版中引入了一個名為「Nearby Share」的功能。允許用家通過端對端加密連接，與附近的人無線分享照片、影片和文件。

「Nearby Share」最大優勢在於其跨平台特性。很多人同時擁有不同品牌的手機，包括 iPhone 和 Android 手機。在這種情況下，跨平台的文件傳輸功能顯得尤為重要。不僅解決了用家在不同系統間傳輸文件的需求，還意味著即便用家使用的是不同品牌的手機，也能輕鬆傳送高清照片和影片。

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「停用連結預覽」功能啟用教學⬇

然而，由於 iOS 系統的限制，iPhone 用家在使用這項功能時需要掃描 QR Code 才能開始文件分享，而 Android 版則能自動檢測到附近的設備。雖然這項功能已經在最新的WhatsApp測試版中出現，但目前僅供內部測試使用。至於何時會正式向用家推出，暫時還沒有具體的時間表。

資料來源：9To5Mac