Huawei華為影像XMAGE全球巡迴展，作為華為史上規模最大的影像作品展，香港有幸成為巡迴展的首站。以「溫暖的世界——華為影像十二年展」為主題，香港站展覽從全球數百萬華為智能手機捕捉的影像中，精選出最具感染力的作品，每一幀都傳遞著超越表像的力量感，喚起觀者內心的共鳴。



精彩作品圍繞八大主題，包括「自然的奧秘」、「景觀與空間」、「與動物對話」、「生命的故事」、「我與你」、「運動的樂趣」、「瞬間的力量」，以及「少年的世界」。它們捕捉了世界各個角落的動人瞬間，洋溢著溫暖、寧靜與亮節情懷，突顯人與人、人與自然之間真摯的聯繫。這正是華為影像XMAGE「影像力量」理念的生動體現。

就在K11舉行為華影像XMAGE全球巡迴展

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過去12年，華為創新科技引領流動影像，而且P系列不斷煥新升級，如今推出融合頂尖影像、優雅美學和獨特風格於一身的全新HUAWEI Pura系列手機。其中，HUAWEI Pura 70 Ultra在DXOMARK智能手機影像排行榜上以163分高踞榜首。

華為終端BG首席市務官黃翮先生

在活動現場，多位專業攝影師和創作者暢談流動影像的發展。香港專業攝影師公會副會長李劍輝先生對HUAWEI Pura 70 Ultra尤為推崇。他表示，Pura 70 Ultra的超高速影像捕捉能力令人驚喜，能夠定格人物運動中的髮絲和動感，讓每個人都能用手機記錄生活中最真實、精彩的藝術瞬間。

HUAWEI Pura 70 Ultra拍攝質素十分高

自7月27日起，華為邀請香港攝影愛好者前往尖沙咀 K11 MUSEA 2F Gold Ball，親身感受XMAGE影像所傳遞的情感和力量，並體驗HUAWEI Pura 70系列的超高速風馳閃拍及超聚光影像攝力。

就在K11舉行為華影像XMAGE全球巡迴展中有新手機體驗區

2024華為影像大賽現已開始接受報名，截至2024年9月15日（香港時間24:00）截止。大賽共設8個主題組別，其中4個全新組別「瞬間」、「面孔」、「遠與近」和「風格」讓參賽者充分利用華為新旗艦手機HUAWEI Pura系列的強大影像力。另外4個組別「藝術與時尚」、「你好生活」、「長期關注」和「開機」則鼓勵創作者發揮想像力，探索流動影像的多元表現。