金庸武俠世界再現「俠之光影」展覽重溫經典金庸劇｜金庸筆下的武俠世界，自1950年代以來深深影響著一代又一代的香港人。TVB自1980年代起，陸續將金庸小說改編成電視劇，由當年紅極一時的影視巨星領銜主演，至今仍是無數觀眾心中的經典。適逢金庸百年誕辰，電視台特意舉辦「俠之光影封面重繪 金庸劇展」，帶領大家重溫那些年我們一起追過的金庸劇。



展覽分為三大主題區，「金庸區」回顧查良鏞博士的傳奇一生，更播放珍貴紀錄片，由金庸親自道出創作歷程。「倚天屠龍區」展出劇中兩大神兵——倚天劍與屠龍刀，更有TVB道具組的手稿設計圖，彌足珍貴。「射鵰神鵰區」以一棵桃花樹貫穿，牆上懸掛郭靖、黃蓉、黃藥師的經典劇照與對白，彷彿將人帶入射鵰神鵰的武俠世界。

「俠之光影」展覽限時於PMQ舉行

展覽的一大亮點，是邀請了八位本地知名畫師，包括：Man僧、司徒劍僑、何博欣（Vivian Ho）、蘇敏怡（Stella So）、Jack Lee、顧沛然（Rex Koo）、上官小威及李偉健（Terry），以其獨特筆觸重繪經典金庸劇海報。現場更請來「金庸劇三雄」劉丹、駱應鈞、陳榮峻，暢談當年拍攝點滴。三位前輩都表示，能夠在從影生涯中演繹金庸筆下的角色，是莫大的榮幸。現場播放多段金庸劇精彩片段，經過VSR技術修復，畫面煥然一新，令人忍不住想立即回家重溫這些不朽經典。

陳榮峻、駱應鈞及劉丹三位老牌演員分享當年拍攝金庸武俠劇集時的點滴

展覽另一看點，是那些年我們心中的男神女神。鄭少秋、汪明荃、黃日華、翁美玲、劉德華、陳玉蓮、周潤發、梁朝偉……這些如雷貫耳的名字，皆曾是金庸筆下的絕代風華。他們在化妝間的珍貴劇照、片場花絮，於會場一一展出。除了倚天劍、屠龍刀，還有《書劍恩仇錄》的鴛鴦刀、《射鵰》《神鵰》的打狗棒等標誌性兵器。最吸睛的，莫過於展覽入口處的1:1巨型神鵰，勢必成為打卡熱點。

myTV SUPER更將以VSR技術重製多套金庸劇，為註冊用家提供免費手機觀看。透過人工智能修復老舊影片，呈現更細膩清晰的畫質，讓觀眾猶如置身金庸的武林世界。

「俠之光影封面重繪 myTV SUPER金庸劇展」詳情

日期：2024年7月26日至8月4日

時間：上午10時至晚上7時

地點：香港中環元創方（PMQ）

入場：免費