成日都覺得吸塵機唔夠力？日煤教3招正確方法　原來要靠「拉」

吸塵機是每個家庭都必不可少的清潔工具。然而，如何正確使用吸塵機以達到最佳的吸塵效果，可能有不少人都沒有明確的概念。原來盲目推拉吸塵機，並不能發揮出吸塵機的效能。日媒「saita」分享，3招正確使用吸塵機方法，在材質不同的地板上，也有不同的心得。



吸塵機的吸力發揮原理

saita的家電專家指出，許多吸塵機在設計上考慮到使用時的吸力問題，是當用家向後拉動吸塵機時，其吸力會達到最佳狀態，特別是日本製吸塵機。因此，在使用吸塵機時，應注意慢慢地將吸塵機向後拉，以確保能夠最大限度地吸取灰塵。

保持適當的吸塵速度也非常重要，過快地移動吸塵機會影響吸塵效果，建議以緩慢而穩定的速度移動吸塵機，確保吸塵機有足夠的時間來吸取地面上的灰塵和垃圾。

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不同地板類型的使用技巧

面對不同的地板類型需要不同的吸塵方式，以最佳的清潔效果。在清潔木地板時，應該沿著地板的紋理來回移動吸塵機，確保吸塵機能夠深入到地板的縫隙中，徹底清除灰塵和垃圾。切勿逆著紋理清潔，這樣可能會使灰塵殘留在縫隙中。

另外，地毯容易積聚灰塵，因此清潔地毯需要特別注意。saita的家電專家建議使用「十字交叉」的方式進行清潔，即先沿著一個方向進行吸塵，然後再垂直於第一次的方向進行清潔。這樣可以確保從不同角度吸取纖維中的灰塵。同樣地，應該慢慢地移動吸塵機，以提高吸塵效率。

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定期清理吸塵機

吸塵機的濾網和集塵袋需要定期清理和更換。過於髒污的濾網會降低吸塵機的吸力，因此應該根據使用頻率定期清洗或更換濾網。此外，集塵袋或集塵盒中的垃圾應及時清空，以保持吸塵機的最佳性能。

資料來源：saita