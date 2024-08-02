撐港隊！SmarTone用戶三日免費任用數據　35港隊運動員一世任用5G

SmarTone全力出GB應援港隊兼一世任用數據，客戶限時3日免費任用｜香港運動員於巴黎連日來屢創佳績，展現了拼搏不懈的精神。為表支持，SmarTone 宣佈於2024年8月2日至4日期間，讓所有月費用戶免費無限任用本地流動數據繼續支持港隊，一同見證香港運動員的非凡成就。



近年香港運動員在不同國際賽事上均表現優異，贏得香港人的掌聲，更於巴黎奧運勇奪兩金兩銅，創下歷屆最佳成績。

為感謝運動員的付出，電訊商SmarTone宣布，向35位參與今屆體壇盛事的香港運動員，送出一世任用SmarTone 5G本地流動數據服務及通話分鐘。等他們無須再為流動上網煩惱，無後顧之憂於賽場上實現更多突破，再創高峰！

順帶一提，SmarTone早前亦於Facebook上表示，已為港隊羽毛球混雙代表「鄧謝配」 - 鄧俊文及謝影雪提供數據漫遊服務，等他們全力以赴準備比賽，於賽事期間亦可繼續與外界通訊無間。

劍擊選手江旻憓於個人女子重劍項目中奪得金牌。（資料圖片/梁志浩攝）

齊賀港隊！SmarTone客戶一連三日任用數據

近期巴黎賽事繼續緊密，港隊比賽多集中在深夜至清晨時段舉行，大多市民都選擇安坐家中，透過網上平台串流收看賽事。為慶祝香港運動健兒取得佳績，SmarTone再加碼推出免費任用數據，只要是SmarTone現有流動月費計劃客戶，就可以於今日起一連三日(8月2日至8月4日)無限任用本地5G數據，過程無須登記，至於數據速度則按本來月費計劃而定。

換句話說，所有SmarTone客戶今個星期五、六、日不論上網睇巴黎的賽事直播、定係打卡分享都唔使擔心數據用量，可以盡情串流直播為運動員打氣！同更多人分享港隊的喜悅時刻。