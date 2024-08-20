騙徒來電機主扮鬼反擊 網民指出2原因應即收線 貪玩或令家人中招｜近日有網民在社交媒體上發文指收到騙徒來電，於是搞怪地扮鬼回覆，帖文一出之後引來網民回覆，並提醒樓主不應該貪玩與騙徒對話，否則一時貪玩可能令家人中招。



騙徒來電機主扮鬼反擊

騙徒來電，機主扮鬼反擊（《The Call：超時空通話》劇照）

有網民在社交平台Threads上留言，指收到自稱是中國移動的職員來電，對方指自己參加了分期買手機活動，並將於即日被扣$750。樓主很快便洞悉到是騙案，並反問騙徒自己的名字，騙徒回應其名字為「程淑怡」並在8月10號在平台上參加了分期買手機，樓主隨即搞怪地指程淑怡在6月30日已經過了身，自己前天才拿回電話開返，現在正值農曆7月，並嚇騙徒懷疑似遇上靈異事件。

有網民在社交平台Threads上留言，指收到自稱是中國移動的職員來電，對方指自己參加了分期買手機，並將於即日被扣$750。（Threads:qeeqeequeen)

網民指出2原因應即收線 貪玩或令家人中招

原因1.被騙徒報復電話滋擾

有人指戲弄完一個騙徒，名字猶如被記下死亡筆記，之後電話號碼或成更多騙徒目標。（死亡筆記劇照）

帖文一出之後有不少網民都在下面留言，有人指自己叔叔被此手法騙了9萬，有人搞笑回應「中國移動職員打咗去恐怖熱線」，亦有人指自己試過模仿噪鵑叫一分鐘回擊騙徒。不過有網友指出貪玩去戲弄騙徒隨時惹禍上身：「你玩完一個騙徒，落左deathnote（死亡筆記），以後你個電話會比更多騙徒玩」指自己曾經試過戲弄騙徒，結果電話喪響。

即睇更多網民回應⬇️

原因2.被騙徒錄下聲紋再詐騙家人

原因2.被騙徒錄下聲紋再詐騙家人(資料圖片）

除此之外，亦有網民指出應該要盡量避免與騙徒交談，以現在的科技技術，騙徒可以將人的聲紋錄下，再用AI模仿聲音，然後用語音 WhatApps 來欺騙自己的家人和朋友。

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綜合美媒曾報導，此騙案手法會假冒其他機構，例如政府機關、銀行等金融業者、旅行社、保險公司、醫療機構等，誘使受害者說更多話，以錄下更多聲音或得知個人資訊。

美國商業改進局分析，詐騙集團很可能透過AI技術，偽造受害者聲音，以利提高之後進行詐騙、勒索贖金的成功機率。因此當局建議民眾，若接到陌生來電且對方開頭就問「聽得到嗎」、「你的名字是XXX嗎」，第一反應最好直接掛斷電話，因為這很可能是詐騙集團來電，也要檢查銀行及信用卡是否有不明消費。

對此，TFC 台灣事實查核中心表示，雖然需要小心陌生來電，但不必過度防備，因為實際電話可能音質不佳、容易失真，以目前的AI技術只從簡單的「喂、你好、是」等回應，難以製成品質好的AI音檔。

3招電話防騙貼士

(資料圖片）

雖然樓主的媽媽誤將詐騙電話當成鬼來電，不過確實有些騙子真的像冤鬼纏身一樣不停騷擾用家，想要提防騙子，即睇3招電話防騙貼士。

1. 認清官方聯絡方式 留意SMS「#」認證



了解平台主動聯絡客戶的方式，如銀行及電訊商官方短訊會由「#」開頭發送。

2. 留意「藍剔」認清官方帳號認證



確保聯繫的商戶社交媒體及WhatsApp帳號已取得官方「藍剔」認證。

3. 核實來電者身份



可以使用HKJunkCall或香港警方的「防騙視伏器」判別公營機構的來電，以免流出重要資訊。HKJunkCall另設白名單，HKJunkCall亦強調回報訊息不容許包括號碼持有人的個人資料，網站也有機制防止起底等行徑，讓市民在使用時更安心。一旦對來電者身份感到疑惑，應立即核實其身份，勿因心急或恐懼向對方交出個人資料。