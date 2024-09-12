微星科技手提電腦20週年｜堅信唯有了解才能做出好產品　打造王朝

微星科技（MSI），這家以主板和顯卡起家的公司，至今已經走過了手提電腦的20年歷程。回顧這段旅程，微星不僅在技術創新上不斷突破，更是在消費者體驗上堅持不懈，並以此為基礎成功打造出享譽全球的手提電腦王朝。微星科技執行副總經理暨手提電腦事業部總經理郭緒光分享了微星這一路的成長與挑戰，他深信「唯有了解消費者，才能做出真正好的產品」。



微星科技執行副總經理暨筆記本事業部總經理 郭緒光暢談微星不為人知的小故事

手提電腦的發展與挑戰：從設計主機板到領導市場

微星成立於 1986 年，最初專注於主機板和顯示卡的設計與製造，並迅速在市場上建立了穩固的技術基礎。隨著行業的變化和消費者需求的多樣化，微星於 2004 年首次推出了自家的手提電腦 M510C，正式進軍手提電腦市場。然而，這條路並不平坦，微星在手提電腦領域也曾遭遇挑戰。

微星科技大中華區筆記本事業處總經理 莊正雍 三句不離消費者：了解玩家才能做出好產品

2009 年，微星推出了 X340 這款輕薄手提電腦，當時市場普遍認為輕便和便攜是未來手提電腦的主流趨勢。然而，智能手機和平板電腦的快速崛起，改變了消費者的使用習慣，微星一度陷入困境。然而，這並未阻止微星的步伐，反而讓公司重新審視消費者的需求，並開始思考如何提供符合用戶需求的產品。

當時正值《魔獸爭霸》等電子競技遊戲風靡全球，郭緒光在參與國外的 LanParty 活動時，發現許多玩家需要攜帶笨重的台式電腦參加活動，而他們的需求其實只是一台能夠提供高性能的電腦。正是看到了電子競技市場的潛力，微星決定轉向研發高性能的手提電腦，滿足這一市場需求。微星自此不再局限於價格戰，而是憑藉「先了解玩家需求，再開發相應產品」的理念，推出了一系列成功的電競手提電腦，並迅速在市場上占據領導地位。2015 年，微星的電競手提電腦已躋身全球前列。

創新與擴展：進軍更多領域

除了在電競手提電腦領域的成功，微星還在不斷擴展其產品線，將目光投向更多元化的市場需求。微星大中華區手提電腦事業處總經理莊正雍提到，當時對進軍電競市場仍是未知領域，然而，隨著電子競技的崛起，微星迅速抓住機會，並通過內部培訓和講座，讓員工深入了解電競文化，從而實現了成功的轉型。

微星的創新不僅限於電競領域，還將觸角延伸到內容創作、商務等領域。微星的「內容創作系列」專注於為設計師和創作者提供高效、準確且多任務處理能力強大的手提電腦，而「高端商務與生產力系列」則為需要高效、安全的商務用戶提供解決方案。這些手提電腦不僅具備輕薄便攜的設計，還提供強大的性能，讓使用者在工作中能夠輕鬆應對各種挑戰。

微星近期開始推出Claw掌上型遊戲機，兼顧高效能與便攜性，讓玩家隨時隨地享受遊戲的樂趣

此外，微星還推出了掌上遊戲機 Claw，這款設備充分利用了當下技術的進步，將高性能電腦縮小到掌機尺寸，讓玩家能隨時隨地享受遊戲的樂趣。這款產品不僅展示了微星在硬體研發上的技術實力，也顯示了微星對於未來市場趨勢的敏銳洞察力。

經典合作：微星與 Mercedes-AMG Motorsport 聯名

微星的產品創新並不止步於技術層面，它還通過與其他品牌的合作，打造出極具吸引力的聯名產品。最近與 Mercedes-AMG Motorsport 的合作就是其中的經典案例。這次合作推出的 Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 限量版手提電腦，融合了雙方對於「極致性能」和「奢華設計」的共同追求，無論是在外觀設計還是產品性能上，都受到了廣大消費者的肯定。

MSI筆記本與Mercedes-AMG攜手打造限量版聯名筆記本是近期最讓團隊自傲的產品

這款手提電腦不僅僅是一款電競產品，更代表了微星品牌在奢華與性能之間的完美平衡。莊正雍表示，這次合作是雙方在追求共同價值觀的基礎上推動的，並且從討論到產品問世，經歷了多次調整與改進，最終呈現出這款能夠滿足玩家與高端用戶需求的傑出產品。

MSI 的核心價值：奢華美學、極致性能與創新科技

隨著科技不斷進步，微星在未來將繼續秉持「以消費者需求為核心」的理念，致力於在創新技術與奢華美學之間找到最佳平衡。未來，微星將繼續深耕電競領域，同時擴展到更多元的產品線，以滿足不同行業和用戶的需求。

同時所有的出發點都以消費者的需求做為考慮，秉持著這樣的信念，微星也將繼續保持初衷，同時響應環保，持續關注綠色科技、永續發展，致力於在研發、製造產品過程中實現環保標準，也將投入大量資源、精力一起保護地球，莊正雍說，「未來仍會繼續投入電競領域、深耕校園，同時擴展商務、創作者的產品線來滿足消費者需求」，期待與所有品牌愛好者一起走過下一個20年。