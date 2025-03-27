微波爐禁忌2025｜如何正確、安全地使用微波爐？微波爐的使用方法所帶來的健康風險，一直以來備受討論，也流傳著不少錯誤觀念。對此，美國克利夫蘭醫學中心特別針對這些普遍存在的誤解進行解析，深入說明微波爐的正確使用方式與實際安全性，幫助大眾釐清迷思、安心使用微波爐。



微波爐會癌症？

微波爐的運作原理是通過輻射加熱食物。提到「輻射」，許多人會立刻聯想到健康風險，甚至與癌症聯繫在一起。事實上，這裡所說的輻射並不是那種會引發健康問題的輻射。

克利夫蘭醫學中心解釋微波爐使用的是非電離輻射（non-ionizing radiation），這與日常生活中接觸到的許多設備一樣，如手機、電視和燈泡等。非電離輻射不會像電離輻射那樣改變分子結構，因此不會像X光或CT掃描增加罹患癌症的風險。根據美國國家癌症研究所和美國癌症協會的說法，當微波爐按照指導使用時，沒有證據表明它會對健康構成風險。

微波爐的輻射本身不會帶來健康風險，但仍有一些安全注意事項需要關注，特別是在使用過程中可能出現的其他潛在風險。

1. 切勿使用損壞的微波爐

微波爐的安全性在於其經過嚴格的監管，特別是在防止輻射洩漏方面。美國食品和藥物管理局（FDA）自1970年代起便對微波爐進行了嚴格的製造標準規範，以確保其輻射洩漏量在安全範圍內。

但如果微波爐出現任何損壞，如外殼凹陷、裂痕、剝落，或者門無法正常關閉，這可能會導致輻射洩漏。雖然非電離輻射對人體的影響有限，但長時間暴露於高強度的非電離輻射仍可能對眼睛和皮膚造成傷害。因此，若發現微波爐有任何損壞，應立即停止使用並進行檢修或更換。

2. 遠離微波爐

許多人常被告誡在微波爐運作時不要站得太近，這是出於擔心輻射洩漏的考量。事實上，當微波爐處於正常工作狀態時，洩漏的輻射量極低，對健康沒有顯著威脅。然而，為了進一步保證安全，遠離微波爐在使用時仍是一個不錯的習慣，這樣可以最大限度減少任何可能的暴露風險。

兩大物料禁止入微波爐

在微波爐中使用塑膠容器一直是許多人的疑慮。一般來說，標明「可入微波爐」的塑膠容器可以安全使用，但其他未經認證的塑膠容器可能會在加熱過程中融化並滲入食物中。塑膠可能會釋放出有害的化學物質，對健康造成潛在威脅。

為了避免這類風險，最安全的做法是使用標明「微波安全」的塑料容器，或選擇更安全的替代材料，如玻璃或陶瓷容器。這樣不僅能避免塑料容器變形或融化，還能保證食物的安全性。

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金屬最危險！

金屬物品在微波爐中是絕對的禁忌。當金屬進入微波爐後，可能會導致火花甚至引發火災。此外，火花還會損壞微波爐內部的防護層，從而削弱設備的安全性。因此，使用微波爐時一定要避免放入金屬容器、鋁箔或銀器。

很多人都不會特別因應手上的食物種類、狀況，施以相應的加熱時間和 W 數

微波爐對營養的影響

另一個常見的迷思是，微波爐會破壞食物中的營養價值。事實上，微波爐的加熱方式比煮沸或烘烤等其他烹飪方法更能保留食物中的營養成分。例如，蒸煮蔬菜時，由於與水長時間接觸，一些維生素和礦物質會隨水流失。而微波加熱則不會有這個問題，因為其加熱時間較短且不需要額外的水。

然而，需注意的是，雖然微波爐對於某些食材有較好的營養保留效果，但很多微波爐專用食品，如冷凍食品和微波快餐，通常富含鈉和其他添加劑。因此，盡量避免經常食用這類加工食品，選擇新鮮食材自行加熱會更加健康。