韓國SeS快速出入境教學｜去旅行一落機當然就想盡快出機場回酒店，可是經常受阻於排隊入境，在旅遊旺季，甚至要在關口排上1～2小時。如果打算去韓國旅行的話，就要參考以下申請韓國自動通關SeS的方法快速入境，不用與其他遊客耗時在關口前排隊。



韓國SeS 類似香港使用的「e道」，只要登記後就能在入境時，使用自動閘機讀取護照入境。更重要的是，SeS只要持有香港特區護照就能在機場指定地點申請，而且完全免費！

申請SeS自動通關條件



1）事先在韓國機場辦理



2）特區護照效期需至少6個月以上



3）旅客年紀需滿17歲



4）過去無韓國犯罪紀錄



可申請SeS的韓國機場、辦事處位置（按此進入）

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申請教學

記者實試在韓國仁川機場申請，在仁川機場第1航廈3樓出境大廳H區前，就可以看到申請位置，沿路也有指引路牌。到達申請中心後，工作人員即會帶領完成辦理，過程需要記錄雙手指紋、照片，在護照貼上SeS貼紙。雖然整個申請過程只需約5分鐘，但仍建議打算申請的旅客提早到達機場，以免影響出入境安排。

SeS效期多久？

SeS效期與申請時使用的護照有效期一樣。如該護照過期的話，在更新護照後就要重新申請自動通關資格。