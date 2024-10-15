HKTVMall十月感謝祭今日（15號）開始，原來都有gadget數碼產品、玩具做特價，比如 Sennheiser ACCENTUM True Wireless 真無線藍牙耳機，官網仲賣緊$1750，10月30日就會有激平特價只售$788，幾乎平成千銀，即睇仲有咩筍貨。



HKTVmall 10月感謝祭由10月15日至11月15日期間舉行，當中包括「日日秒殺價」平價單品，以及「每日一店 」32個品牌全站做折扣，全個活動最筍優惠低至14折。

德國森威海爾藍牙耳機劈價減1千

Sennheiser ACCENTUM True Wireless 係德國影音廠森威海爾最新作，推出只有短短3個月，品牌將旗艦機 MOMENTUM True Wireless 4 不少優點下放到這款高CP值入門機，更有ANC主動式降噪，本來已相當抵用，10月30日將會有限定數量的平價貨上架，只售$788真係好抵玩。

德國Sennheiser ACCENTUM True Wireless藍牙耳機，只售$788真係好抵玩。

其他特價Gadget及玩具產品

+ 3

Check埋其他網店優惠：豐澤抵得祭必買推介

豐澤由即日起至11月5日期間，再度推出網店優惠，除了多款產品的折扣優惠外，豐澤抵得祭今次更加入刺激競投元素，可以自行出價競拍想要的商品。

+ 8

蘇寧秋日賞樂祭必買推介

由即日起至10月20日蘇寧網店舉行「「秋日樂賞祭」」，優惠低至55折，如使用DBS信用卡簽賬指定金額可享高達$640現金回贈。想知蘇寧優惠活動有什麼必買推介，即點擊下圖了解：

+ 2

豐澤、蘇寧網購優惠低至45折 Samsung Galaxy Book 3減$2645