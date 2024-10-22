HK Express 優惠機票連結｜UO 11週年震撼優惠將於10月22日早上11時am起推出，兩套來回機票由$88起。為紀念11周年，每張機票只是象徵式收$11蚊（稅項及燃油附加費），換言之兩套來回機票總計由$88起！航點更多達30個，包括港人最愛的日本、台灣、韓國。留意以下活動詳情，校定鬧鐘起身搶平機票！



HK Express 11周年優惠｜搶飛日期及時間



HK Express 11週年活動於10月22日早上11:00開始，旅遊日期為 2024 年 11 月至 2025 年 11 月。今次玩法跟過去或有不同，1個人要同時購買兩組不同日子出發的來回機票。（例如4月來回大阪、7月來回福岡），如果要幫同行者買就需要搶兩次，詳細未定。。

HK Express 11周年優惠｜搶飛連結



HK Express 11週年搶飛活動於其官網進行，不過正式活動網頁的連結就要等早上公布，

中文版連結（按此進入）

HK Express 11周年優惠｜30大航點稅項及燃油附加費



機票本身收$11張，不過各地機場都需要收取入境稅，另外亦需要另付燃油附加費，30個航點的總收費大概如下：

日本航點：東京成田$818／東京羽田$806／大阪$815／福岡$696／名古屋$747／高松$685／沖繩$697／仙台$694／廣島$664／靜岡$672



韓國航點：首爾$738／釜山$707／濟州$707



台灣航點：台北/台中/高雄/花蓮各$711



泰國航點：曼谷/布吉/清邁各$785



中國航點：北京/寧波/三亞各$697



其他東南亞航點：檳城（馬來西亞）$717／峴港（越南）$763／河內（越南）$807／富國島（越南）$748／馬尼拉（菲律賓）$663／（菲律賓）克拉克$672

