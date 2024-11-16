北上必備自建免費VPN北上旅行必用，中國國內任上Google、FB、IG、WhatsApp｜港人北上旅行飲飲食食已成常態，不過北上旅行時如想上Google、FB或IG等app或網站時，都需要本地sim卡或「翻牆」才可使用到。不過國內要成功「翻牆」的VPN選擇不多，要免費的更加少，不如自己家中建立私人的「vpn server」更安全更好用，而且只需要配合特定的router，只需要幾步便可以完成設定，完全不需要任何資深的電腦知識，非常簡單。



要自建VPN，最簡單的方法便是使用特定的router來設定，只需要幾步便可以完成。就好像今次實試的TP-Link Archer BE400 Wi-Fi 7 Router，千元router來就性價比非常高。除了TP-Link外，其實還有不少牌子router都可以設定VPN，大家在選購時可以參考一下。

首先這款TP-Link Wi-Fi 7 Router對應支援「OpenVPN」以及「WireGuard」的VPN server設定，前者兼容性高，對應的硬件比較多；而後者連線速度較快，而且在國內使用上更為穩定，因此建議是以「WireGuard」作設定server。

設定WireGuard VPN server

先利用手機router專用app進入設定畫面之中，然後再選擇「更多＞進階設定＞VPN Server」，在內可以選擇不同的VPN Server，當中包括「OpenVPN」、「PPTP」、「L2TP/IPSec」以及「WireGuard VPN」，今次就選擇以「WireGuard VPN」作設定。

今次記者就利用TP-Link的Wi-Fi 7 router作示範實試

在內基本上只需要自動設定，然後點下「儲存」以及「開啟」便可以，之後便會輸出一個QR Code，於打算北上使用的手機／電腦，下載「WireGuard」app後，直接點按「+」追加新的VPN Server後，便可以直接利用相機scan QR Code，完成掃描後，便可自動設定了新的「VPN通道」。當大家北上時，就算利用國內的sim卡或Wi-Fi網絡時，啟動WireGuard內剛設定的VPN通道，便可以成功「翻牆」，直接連上不同的網站，以及使用WhatsApp、IG、FB等社交網站。而網速平均都有大約50－100Mbps左右，基本用作瀏覽網站、睇片都沒有問題。

．圖文解說設定流程：

1. 打開router專用app，在內選擇「更多＞進階設定」

2. 選擇設定「VPN server」

3. 今次選擇設定WireGuard VPN

4. 在內自動設定後，直接「啟動」

5. 設定好VPN通道的名稱

6. 完成設定後便可以輸出「QR Code」

7. 在手機上安裝了WireGuard VPN的app後，點按「＋」

8. 直接啟動剛設定好的VPN通道後，便可以成功將手機「翻牆」

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