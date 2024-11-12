近日有網友在PTT分享自己使用iPhone 16 Pro時遇到的一個奇怪現象，手機竟在深夜自動播放音樂，非常毛骨悚然。網友的貼文引發大量關注，許多「苦主」也紛紛表示自己曾經歷過類似狀況。



iPhone深夜自動播放音樂

台灣網民在深夜熟睡時被手機的音樂聲驚醒，發現iPhone 16 Pro竟然無故開始播放一首陌生的歌曲。這並非第一次遇到此現象，先前也曾在半夜經歷過相同情況。網民表示，自己在截圖後查看手機，發現屏幕上並沒有顯示任何音樂播放的資訊，歌曲也並非自己熟悉的音樂，讓他百思不解。於是，他上網發文尋求解答，希望了解其他人是否也曾經歷過這種「自動播放」的情況。

iPhone深夜自動播放音樂

貼文引發熱議，許多網友表示自己在使用iPhone 16 Pro甚至更早期的型號如iPhone 13時，也曾遇過類似情況。有些人表示，手機在更新至最新的iOS 18.1後更容易發生此現象；另一些人則提到，他們的手機不僅會自動播放音樂，甚至有時候會自行打開YouTube，或是在通話時突然播放影片聲音，讓人困惑又無奈。

網友的回應：靈異事件還是系統問題？

此事件迅速在網上掀起一波熱烈討論，許多網友幽默地回應道：「這是你的手機比別人更好玩」、「花一樣的錢，卻能享受到神秘的使用體驗」。也有一些人則半開玩笑地認為這是「靈異現象」，甚至調侃是「小精靈」在搞鬼，讓事件平添幾分趣味。

然而，也有網友解釋在iOS 18.1更新後，不少人遇到應用程式自動啟動或自動播放的情況，這可能是系統漏洞所致。有些用家建議，可以嘗試將音樂APP的背景活動完全關閉，或是調整通知與背景更新的設定，以減少自動播放的發生。