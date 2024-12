App Store Awards 2024|Apple 每年都會舉辦 App Store Awards,表揚在過去一年中表現傑出的應用程式和遊戲。2024 年的 App Store Awards 再次肯定了開發者們在創新與用戶體驗上的卓越成就,充分反映了 App Store 平台無限可能。



今年共有 17 款應用程式和遊戲獲得殊榮,涵蓋iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV 以及 Apple Vision Pro 等不同裝置。得獎作品不僅在技術上表現優秀,同時也體現了創意與影響力,為使用者的日常生活帶來增值體驗。從提升創造力,到豐富人際連繫,再到倡導共融共融,這些apps與遊戲都彰顯了 Apple 生態系統的無限潛能。立刻認識這些 2024 年度 App Store Awards 的得獎作品!

iPhone App of the Year

Kino



Kino 是一款由 Lux Optics Inc. 開發的攝影應用程式,為用家打造電影般的拍攝體驗。它提供各種具有電影風格的濾鏡和資深的操作,可以能輕鬆捕捉具有電影感的美麗畫面。無論是拍攝日常生活,還是特別場合,Kino 都能幫助用戶將影像提升至電影級別的水準。

iPad App of the Year

Moises



Moises 是一款由 Moises Systems Inc. 開發的音樂學習應用程式,專為iPad打造。它利用強大的人工智能工具,幫助音樂愛好者磨練自身的演奏技巧。無論是和音訓練、節奏練習,還是即興演奏,Moises 都能提供個性化的學習方案,讓用家在iPad上獲得全面的音樂提升。

Mac App of the Year

Adobe Lightroom



Adobe Lightroom 是知名的相片編輯應用程式,在 Mac及iPhone上表現卓越。它擁有了強大的圖像處理功能,能夠輕鬆地對相片進行各種調整和美化,從而釋放相片的無限可能。無論是專業攝影師還是業餘愛好者,都能在 Mac 上利用 Lightroom 發揮創意,令作品煥發耀眼光彩。最近更加入不少AI新功能,如刪除、背景濛化、甚至即將推出的除反光功能,更加實用。

Apple Vision Pro App of the Year

What If...? An Immersive Story



「What If...? An Immersive Story」是由迪士尼公司開發的沉浸式敘事體驗,專為 Apple Vision Pro 設計。它將使用者帶入Marvel 宇宙的奇幻世界,讓他們親身體驗各種不同的可能性。憑藉出色的互動性和沉浸感,展現了空間運算技術的無限潛力,開創了全新的娛樂方式。

Apple Watch App of the Year

Lumy



Lumy 是一款由Raja V.開發的Apple Watch應用程式,幫助用家更好地感受日光的規律。它能提供實時的日出日落信息,並推薦最佳拍攝時間,捕捉到太陽光線中的優美瞬間。無論是專業攝影師還是生活愛好者,Lumy都能啟發更深刻的視角欣賞大自然的迷人景象。

Apple TV App of the Year

F1 TV



F1 TV 是一款由Formula One Digital Media Limited開發的應用程式,為Apple TV用戶帶來身臨其境的一級方程式賽車觀賞體驗。它不僅提供精彩賽事直播,還整合了各種賽車相關的數據和資訊,讓車迷們全面了解賽事的幕後故事。無論是在家中觀看,還是移動端隨時追蹤,F1 TV都能滿足粉絲的所有需求。

iPhone Game of the Year

AFK Journey



AFK Journey 是由 Farlight Games 開發的動作策略遊戲,在iPhone上呈現出激烈的戰鬥場景和引人入勝的劇情。玩家將扮演一位勇敢的英雄,在不同的地圖和關卡中展開一場場富有戰略性的冒險。無論是自動戰鬥還是手動操控,AFK Journey都能讓玩家享受到緊張刺激的遊戲體驗。

iPad Game of the Year

Squad Busters



Squad Busters 是由 Supercell 開發的多人競技遊戲,在iPad上提供了歡樂又富有競爭力的遊戲玩法。玩家可以與好友組隊,在各種有趣的關卡中展開激烈對決。無論是一次性的即興對抗,還是持續的賽季挑戰,Squad Busters都能帶來愉快的多人遊戲時光。

Mac Game of the Year

Thank Goodness You're Here!



Thank Goodness You're Here! 是由 Panic, Inc. 開發的喜劇遊戲,在Mac平台上呈現了不間斷的幽默互動。玩家將扮演即興表演者,在各種歡樂的場景中即興表演,引發無窮笑聲。無論是獨自遊玩,還是與朋友一起,這款遊戲都能為Mac用戶帶來歡樂滿溢的娛樂體驗。

Apple Vision Pro Game of the Year

THRASHER: Arcade Odyssey



「THRASHER: Arcade Odyssey」是由Puddle, LLC開發的遊戲,專為Apple Vision Pro打造。它將玩家沉浸在五彩繽紛的宇宙世界中,體驗刺激感官的音樂節奏動作遊戲。憑藉出色的沉浸感和創意設計,THRASHER: Arcade Odyssey 展現了空間運算技術在遊戲領域的無限可能。

Apple Arcade Game of the Year

Balatro+



Balatro+ 是由Playstack Ltd.開發的卡牌遊戲,在Apple Arcade平台上獨特地重塑了卡牌遊戲的規則。每一局都能帶來不同的挑戰,讓玩家時刻保持警覺並發揮創意。無論是單人模式還是多人對戰,Balatro+都能為Apple Arcade用家帶來耳目一新的遊戲體驗。(可惜香港仍未有Apple Arcade服務)

Cultural Impact Winners

除了上述各類別的得獎作品,本屆 App Store Awards 還特別設立了"文化影響力"獎項,以表彰那些在生活和社區中產生深遠影響的應用程式。這些獲獎作品分別幫助視障人士更獨立地生活、支持語言學習者增進交流能力、滿足用家的知性好奇心,以及加強家庭和親朋好友之間的聯繫。立刻認識這些 2024 年度文化影響力獎項的得主:

Oko (AYES BV)



Oko 是一款創新且簡單易用的應用程式,幫助視障或弱視人士在城市街道上自信行走。它結合先進技術,為家提供身邊環境的詳細描述,大大提升了他們的行動自由和生活質量。

EF Hello (Signum International AG)



EF Hello 是一款由人工智能驅動的語言學習應用程式,採用系統化的教學方法,支援各種程度的語言學習者。它不僅能增進用戶的溝通能力,還能幫助他們更好地融入周圍的環境。

DailyArt (Zuzanna Stanska)



DailyArt 通過向用家展示各個時期和流派的出色藝術作品,激發了大家的知性好奇心和對藝術的熱愛。它不僅提高藝術鑑賞能力,也引發對藝術史的強烈興趣。

NYT Games (The New York Times Company)



NYT Games 是一款由紐約時報公司開發的遊戲應用程式,為用家提供了豐富有趣的每日遊戲體驗。它能夠跨越不同年齡層,連接家人和朋友,共同享受簡單有趣的遊戲時光。

The Wreck (The Pixel Hunt)



《The Wreck》是一款講述內心掙扎的互動敘事遊戲,通過電影般的場景和情節,生動地描述了面臨危機時人們的心理歷程。它不僅引發了人們對生活的深思,也提供了情感的抒發渠道。

Do You Really Want to Know 2 (Gamtropy Co., Ltd.)



《Do You Really Want to Know 2》探討了HIV感染者的生活細節,為提供了當地資源和教育材料,幫助他們更好地與家人和朋友進行溝通。這款應用程式為促進社會包容和理解做出了重要貢獻。