2024除夕倒數｜五月天2025線上跨年演唱會網上直播｜ 附連結

2024除夕倒數，五月天2025新年線上跨年演唱會網上直播！｜五月天Mayday《五月天 2025 線上跨年演唱會MAYDAY FLY TO 2025》線上跨年倒數演唱會FLY TO 2025的直播詳情正式公開！每年五月天都會陪伴著五迷們渡新年，今年五月天成軍25週年更不例外，官方正式公布將會在12月31日晚，網上直播演唱會，與香港、甚至全球的五迷一起倒數跨年至2025年。



今年《五月天 [ 回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會｜》早在12月28日正式啟航，每日五迷們都high爆進場與五月天一起渡節。當然他們亦沒有忘記未能入場的五迷們，公布將於12月31日晚10時25分起網上直播《五月天 2025 線上跨年演唱會MAYDAY FLY TO 2025》演唱會，與五迷們一起線上倒數，邁進2025年。

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重溫去年五月天除夕倒數演唱會

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