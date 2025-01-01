iPhone影相影極都唔靚？教你5大貼士　活用三分法則　變影相高手

iPhone 的相機功能越來越強大，在網上一找也能找到很多用 iPhone 拍攝的靚相，甚至分不清是用 iPhone 還是相機拍攝。想自己用 iPhone 也能拍攝到一樣的相片，就要學識以下 6 招 iPhone 攝影技巧。



活用三分法則

在攝影中，「三分法則」是一項基礎實用的構圖技巧，透過將畫面分為九個相等區域，幫助用家將主題放置於更具吸引力的位置。iPhone 的「網格」功能正是為此而設計。開啟網格功能的方法非常簡單：進入「設定」App，點選「相機」，在「構圖」選項中啟用「格線」。啟用後，畫面將顯示兩條水平線和兩條垂直線，幫助用家根據三分法則調整構圖。

拍攝時，可以將關鍵元素（如人物、建築或景物）放置於網格交叉點上，增強畫面的視覺平衡感。例如，在拍攝風景時，將地平線放置於網格的上三分之一或下三分之一處，可以更好地表達照片的主題。此外，三分法則並非絕對規範，用家也可根據創意適當調整，尋找最適合的構圖方式。

使用水平儀拍攝俯視和平視

Apple 為相機新增了「水平儀」功能，特別適合拍攝俯視或平視場景，例如食物、平面物品。啟用此功能的方法與網格功能相似，進入「設定」中的「相機」選項，打開「水平儀」。當你將相機對準需要俯拍的物體時，屏幕中央會出現兩個交叉線，調整相機角度，直至兩條線完全對齊並變為黃色，即可按下快門。這項功能不僅提升畫面的平衡感，也避免了使用腳架或支架的麻煩，特別適合需要快速拍攝的場景。

活用連拍模式捕捉動態瞬間

連拍模式是捕捉快速動態場景的絕佳工具，無論是運動比賽還是孩子的瞬間表情，都能大大提升拍攝成功率。開啟連拍模式非常簡單，只需在「設定」中進入「相機」選項，啟用「將調高音量按鈕用於連拍」。拍攝時長按音量上鍵，即可快速捕捉多張照片。

鏡像自拍視角

iPhone 的默認自拍設定會自動翻轉照片，與用家在拍攝前看到的鏡像畫面不同。這對部分人來說可能顯得不自然。幸運的是，用家可以透過啟用「鏡像前置相機」功能解決這一問題。進入「設定」，點擊「相機」，啟用「鏡像前置相機」，從此每次自拍的照片都會與拍攝前預覽的畫面一致，讓照片看起來更貼合用家的預期。

善用「檢視取景框外的區域」功能

對於使用 iPhone 11 或更新型號的用家，「檢視取景框外的區域」功能是一項非常實用的工具。啟用此功能後，相機可以顯示畫面邊界以外的場景，幫助用家更靈活地構圖和校正拍攝角度。進入「設定」，在「相機」選項中啟用「檢視取景框外的區域」。當使用廣角或長焦鏡頭時，系統會自動顯示其他鏡頭的視野，讓用家在拍攝時可以看到更多周圍環境，進一步調整構圖，避免重要元素被裁切。