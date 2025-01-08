iPhone SOS 功能竟救5名登山者 暴雪警告下得救 即睇緊急使用貼士｜不少人都會趁冬天到外國睇雪或玩雪，不過如果不幸在暴雪地區遇上事故該如何是好？英國近日就有5名二十多歲的男子，在下山時迷路，更被雪淹沒至腰部，結果靠 iPhone 的SOS功能救回一命，即睇詳情及更多緊急功能使用教學。



iPhone SOS 功能救5名登山者 暴雪警告下得救

英國一群20多歲的男子於上星期六(11日)午夜從當地Harrogate出發，開車前往Cumbria，並於當地時間凌晨4點車輛停下攀登山峰。但當地自上星期六21:00以來，已經發布了暴雪天氣警報。這五名男子雖然成功登頂，但在下山過程中卻迷了路。

Wasdale 登山救援隊( BBC News)

這些男子在無手機或Wi-Fi覆蓋的情況下，使用了iPhone的緊急系統，通過衛星發送了SOS信號。其後果真收到救援，他們於英格蘭最高峰斯卡費爾山（Scafell Pike）被救援時，已經被雪淹沒到腰部，加上是清晨的關係，遭受到體溫都十分低。

當地救援隊發言人指在這種天氣條件下，人並不適合上山，並提到當地的山地救援隊接到五個緊急電話。呼籲公眾要對自己的安全負責。

iPhone SOS緊急衛星短訊功能使用教學

1.點一下「透過衛星傳送的緊急求助訊息」。

1.點一下「透過衛星傳送的緊急求助訊息」。(Apple)

2.回答緊急問題，以盡量貼切形容你的情況。

3.按照畫面的指示操作連線至衛星

4.連線後，按照畫面的指示操作，在向緊急服務傳送訊息期間保持連線。

5.連線後，iPhone 會與急救人員開始短訊對話，分享用戶的「醫療檔案」和緊急聯絡資料 (如已設定)、緊急問卷回應、位置 (包括海拔高度) 和 iPhone 的剩餘電池使用時間等關鍵資料。

2.連線後，iPhone 會與急救人員開始短訊對話，分享用戶的「醫療檔案」和緊急聯絡資料 (如已設定)、緊急問卷回應、位置 (包括海拔高度) 和 iPhone 的剩餘電池使用時間等關鍵資料。(Apple)

留意此服務暫時只支援英文、西班牙文 (美國)、法文 (加拿大)、荷蘭文、法文、德文、意大利文、日本和葡萄牙文。

iPhone必學實用技1：設定Medical ID

iPhone提供稱為「Medical ID」的醫療卡功能，可以幫助用戶在緊急情況下快速提供健康資訊用。平時可預先在健康應用中設定你的Medical ID，填寫重要的健康信息，如過敏史、慢性病、藥物使用情況等。幫助醫護人員迅速獲取必要的背景資料，進而提供更合適的治療。使用者可以選擇讓誰查看這些信息，確保隱私得到保護。

即睇如何設定Medical ID🔽

iPhone 必學實用技2：設定緊急聯絡人／緊急通話

緊急時第一時間會打999報警，但盡快與親友聯絡亦很重要，在iPhone中設置緊急聯絡人是一項非常重要的功能，可以在的Medical ID中添加緊急聯絡人，這樣在遇到緊急情況時，醫護人員可以迅速聯繫到指定的人。設定後只需按住側邊按鈕和音量按鈕，即可快速撥打緊急服務電話。這個功能簡單易用，能在危急時刻提供及時的幫助。

即睇如何設定緊急聯絡人及開啟緊急通話🔽