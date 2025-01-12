氣溫急降開電暖爐／暖氣電費超貴？改用此物吧！效果更強還超慳電｜近日氣溫急降，不少家居開始靠暖氣／暖爐取暖，但長時間開暖氣會令電費增加，事實上用電暖毯的保暖效果更好以及更省電，不過就有以下5個禁忌要留意，以免招惹意外。



冬天開「這物」保暖比暖爐效果更強+慳電

氣溫下降，不少人都會開啟保暖的電器保暖，其中就有不少人會用電暖氈，它 CP 值超高，在香港的大型家電平台約 $300～$1,000 就有交易。此外電暖氈功率比暖氣低很多，以雙人電暖氈的輸出功率計算，每小時的電費也只需約 $0.185（每度電 154.4 港仙計算），即使用一整個晚上 8 小時，也只要約$1.5。

不過台電電力粉絲團fb專頁就提出使用電暖氈時的5大使用禁忌，一不小心可能引致故障甚至造成意外。

冬天開「這物」保暖比暖爐效果更強+慳電

電熱毯5大使用禁忌

電熱毯使用禁忌 1.過度彎折、摺疊或擠壓

電熱毯應平鋪在床上，因為內部充滿加熱電線。如果過度彎折和摺疊，容易導致加熱電線故障，從而引發過熱危險。

電熱毯使用禁忌 1.過度彎折、摺疊或擠壓 (資料圖片)

電熱毯使用禁忌 2.弄濕電熱毯

如果電熱毯意外弄濕，滲入電熱毯，會導致電線短路，造成觸電風險。

電熱毯使用禁忌 2.弄濕電熱毯 (資料圖片)

電熱毯使用禁忌 3.與其他電熱設備同時使用

不要在電熱毯上放置其他電熱設備，例如：遠紅外線床墊等。

電熱毯使用禁忌 4.直接接觸皮膚

如果皮膚長時間接觸加熱物體，可能會造成低溫燙傷。建議在使用前，先在電熱毯上放一條床單或薄毯。

電熱毯使用禁忌 4.直接接觸皮膚 (資料圖片)

電熱毯使用禁忌 5.長時間使用

建議提前預熱半小時，然後在上床前關閉開關並拔掉插頭。或者可以設置定時器，利用定時功能來節省更多電力。

電熱毯使用禁忌 5.長時間使用 (資料圖片)