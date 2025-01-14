欲解鎖已逝閨蜜iPhone抄相片｜Threads民反對：我會還魂返來鏟機｜Treads有脆友出文，指閨蜜不幸過身，遺孀想開啟亡妻兩部iPhone救回照片和影片，卻因為不知道password而失敗，當中的iPhone 7 Plue甚因「撞密碼」過多，已進入安全鎖定階段不能再試，所以樓主上Treads請教，網民有4個建議。



生死有命，電影《破地獄》提及「生人也要破地獄」，逝者需以儀式超渡，留在世上的親人也需要而對各種人與事。近日Threads上有網民病失親友，但難題與「破地獄」無關，而是需要「破解先人手機密碼」。手機屬於現代人貼身之物，當中包含很多個人私隱，究竟如何去處理，是否應該打開逝者的手機？Threads友反應不一。

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1 帶同死亡證由Apple代為解鎖

有人指已故用家的家屬，可以經由Apple 安排開機，但Apple強調用家個人私隱，此舉只能取回該apple ID 內的資料，手機內置的所有相片影片及其他資料，都需要完全洗機刪除，才能重新開手機。此做法只是讓家屬取回硬件，重置主機入其他Apple ID重新使用。

有人指已故用家的家屬，可以經由Apple 安排開機。

2 使用第三方破解軟件

另有人指其實網上有不少收費的破解軟件，或者可以救到部份資料，比如可以取得LINE內的對話及圖片。如不懂操作亦有一些公司專精於處理相關事宜，惟收費相當不菲。

其實網上有不少收費的破解軟件

3 如未火化可試試TouchID開機

有網民提出比較極端的方法，有冒犯和不尊重死者之嫌。有人指部者兩部手機中的 iPhone 7 Plus 使用TouchID指紋解鎖，非常緊急時而家屬亦不介意，或可試試以遺體的指紋解鎖。但記者翻查資料，此舉未必可行，過去美國FBI也為了調查案件嘗試以逝體開指紋鎖失敗，TouchID屬「電容式觸控偵測指紋技術」，需要感應到人體上輕微的電流，才能做到感應。

有網民提出比較極端的方法，或可試試以遺體的指紋解鎖。

4 尊重逝者私隱

而最多Threads友給like的留言，是建議事主給逝者留一點私隱，每個人都有不想給他人看到的秘密：「我閨蜜走的時候我知道手機密碼我也沒有說過。他家人打不開我就當不知道⋯我自己也不想看。這是對她的尊重」更有人留言說「我朋友曾同我講，如果他死後，要代它毀了手機，絕不能給其他人打開」「如我死後知道有人想打開我的手機，我一定迴光返照衝出停屍間，拿走我的手機趕快格式化」回憶留在心中就夠，又指：「真的那麼珍惜家庭照片，應該生前就問太太要」

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及早設定遺產聯絡人

今次事件中的事主未知如何處理，先為遺者祈禱安息。

任何生命都有結束的一天，如果你有需要，可以於手機內設定「遺產聯絡人」；從iOS 15.2開始，用家可以在系統內設定遺產聯絡人，授予第三者權限，在機主不幸去世後取回密碼開機。

要注意的是數位遺產或遺產聯絡人功能需要「事先設定」，但僅限於取得保存於 iCloud 的照片／影片／sms／裝置backup／下載app／備忘錄等資料，並非直接協助你將 iPhone、iPad 或 Mac 解鎖，因此一些應用程式紀錄像是 LINE、Facebook 或 Instagram 資料就無法以此方式取得，除非信任的聯絡人知道 iPhone、iPad 解鎖密碼。

點擊圖片了解如何設定「數位遺產」（Digital Legacy）

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