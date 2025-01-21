日本滑雪旅行必備3大App｜找雪場、GPS睇朋友位置、記錄滑行速度｜冬季有不少人都去日本滑雪，不過要做足準備並非易事，今次為大家整理了3個日本滑雪旅行必備的App，讓大家可以更快更方便地搜集好相關資訊，包括雪場的雪況、同行朋友的GPS位置及滑行速度等資訊，即睇滑雪旅行必備App介紹。



日本滑雪旅行必備App特色｜Yukiyama

1.滑雪場資訊

Yukiyama 提供日本各大滑雪場的最新資訊，包括雪況、開放時間和設施。

滑雪場資訊

2.社群交流

Yukiyama 有一個社群功能，用戶可以在社群內分享滑雪經驗，互相交流技巧和建議，獲得最新的滑雪情報，及認識共同興趣朋友。

社群交流

日本滑雪旅行必備App特色｜Slopes

1.滑雪數據追踪

Slopes 可以追蹤用戶的滑雪數據，包括滑行距離、滑行時間和速度，幫助用戶了解自己的滑雪表現。

2.社交功能

Slopes的用戶可以分享自己的位置等資訊，方便與朋友一起滑雪時競速，或保障對方安全

社交功能

3.地圖功能

提供詳細的滑雪場地圖和即時雪況更新，方便選擇最佳滑雪路線。

地圖功能

日本滑雪旅行必備App特色｜3.SURF&SNOW

1.綜合資訊平台

SURF&SNOW內除了有滑雪場的地圖之外，更有設施及價格和交通指南等，方便行程規劃。

綜合資訊平台

2.滑雪攻略

新手滑雪也能在App內學習，SURF&SNOW提供詳細的滑雪場介紹和滑雪相關設施的攻略，包括滑雪技巧和安全建議，非常適合初學者。

滑雪攻略

3.價格比較

在SURF&SNOW內可以能夠比較不同滑雪場的票價，以及獲取優惠。