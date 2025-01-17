洗衣機吞襪子內衣褲？美國女大學生發現機內神秘空間 犯1錯失衣物｜襪子經常洗完之後找不到「另一半」？可能未必關大頭蝦事，而是它們進入到神秘空間，近日就有美國女大學生發現洗衣機機內有一個空間，只要犯1錯就會讓它們墮入「異世界」。



美國女大學生發現洗衣機內神秘空間

近日一名美國女大學生在TikTok上分享一段影片，她拆開洗衣機一個隱藏空間後，發現裡面藏著一堆襪子，更讓人驚訝的是她更找到上一位住客的衣物，影片一出讓不少網民震驚不已，紛紛留言，有人說：「我們應該向家人道歉，因為一直錯怪他們。」亦有不少人指一直都以為是自己大頭蝦弄掉了一隻。

美國女大學生發現洗衣機內神秘空間 (TikTok)

犯1錯洗衣機「吞」襪子內衣褲

其實無論是前掀式（大眼仔）還是上掀式洗衣機，都可能會發生襪子丟在角落的情況，原因是將太多衣物擠進洗衣機，使用前掀式洗衣機的用戶，尚可以透過檢查機器的清理區域來尋找失踪的襪子。但上掀式洗衣機的用戶就比較難了。

犯1錯洗衣機「吞食」襪子內衣褲 (資料圖片)

如何防止洗衣機過載？過載洗衣機徵兆

除了讓衣物失蹤之外，當把洗衣機裝得太滿時，衣物沒有空間進行攪動和翻滾，這會導致衣物清洗不乾淨之餘，衣物上的拉鍊、鈕扣和其他物品也可能互相摩擦並卡住其他衣物，令服裝上出現洞和撕裂。

那麼，什麼樣的情況算是過滿呢？如果衣物在洗衣機內塞得太緊，那可能是過載的跡象。各種機型有所不同，所以請查看官方手冊，大都建議衣物堆的頂部與洗衣槽的距離至少預留6英吋（或七／八成滿）。