2025網絡安全預測｜全球網絡安全領導企業Palo Alto Networks最新發佈的亞太地區網絡安全趨勢預測報告中，指出2025年亞太地區將面臨五大網絡安全威脅。這些威脅涉及人工智能、量子技術、供應鏈安全等多個領域，對各行各業的數據安全和運營將構成嚴峻挑戰。



1. AI驅動的網絡攻擊升級 AI成為核心防護工具

報告首先指出，2025年亞太地區將面臨由人工智能(AI)帶動的網絡威脅。隨著AI技術的不斷進步，駭客將利用AI模型發動更強大、更難以防範的網絡攻擊。

Palo Alto Networks表示，過去40%的企業領導者表示，不少人對新興的生成式AI技術所帶來的風險缺乏了解。而到2025年，AI將成為網絡安全策略的核心，各機構將運用AI主動降低風險，同時也需要保護自己的AI模型不被攻擊者滲透。因此，企業必須儘快轉向以AI驅動的統一網絡安全平台，而不是依賴零散的防禦手段。只有這樣，才能全方位監控和應對由AI引發的網絡攻擊升級。同時，提高AI模型的透明度和可解釋性，也是贏得客戶信任的必由之路。

Palo Alto Networks香港及大灣區系統工程主管鄭志輝Felix認為未來駭客因為AI盛行而令攻擊速度大為提升。

2. DeepFake將成主流攻擊手段

報告其次指出，深度造假(Deepfake)技術在2025年將成為亞太地區的主流攻擊手段。犯罪分子將利用生成式AI打造高度逼真的虛假視頻和音頻，實施金融詐騙等攻擊。例如，香港某工程公司就曾遭遇過，駭客利用深度造假模仿首席財務官的聲音，誘導員工匯款數百萬美元。隨著深度造假技術的不斷進步，我們可以預期這類針對企業的精準式詐騙攻擊將在2025年愈演愈烈。

為此，企業需要加強員工的安全意識培訓，提高他們識別深度造假內容的能力。同時，採用先進的音頻和視頻驗證技術，也能有效防範這一新興威脅。只有充分重視深度造假帶來的風險，企業才能在瞬息萬變的網絡環境中保護好自身安全。

3. 量子攻擊成新的安全隱患

報告第三點預測，量子計算技術（Quantum computer）的發展將成為2025年亞太地區的另一大網絡安全隱患。

雖然目前量子攻擊還無法破解廣泛使用的加密方法，但國家支持的駭客團夥正在採取「現在收集，日後解密」的策略，瞄準高機密數據發動攻擊。一旦量子技術取得重大進展，這些收集的數據就可能面臨被破解的風險，對政府和企業的關鍵系統構成巨大威脅。為應對這一潛在危機，企業須及時採用抗量子加密技術，如隧道技術和量子密鑰分發，以保護重要數據。同時，確保供應鏈安全、預防企業間諜行為，也是亟需解決的問題。只有提前做好充分準備，企業才能在量子時代來臨時，保護好自身免受攻擊。

Palo Alto Networks香港及大灣區董事總經理馮志剛Wickie指近日不少人受到DeepFake網騙所害。

4. 透明度成AI應用關鍵

報告的第四項預測指出，透明度將成為AI時代企業維護客戶信任的基石。

不少監管機構日益關注AI模型對數據保護和網絡安全的影響。未來，相關法規將更加關注AI的道德、數據保護和透明度。企業必須主動披露AI模型的運作機制，如數據來源、模型訓練過程等，以贏得客戶的信任。Palo Alto Networks專家表示，AI安全性以及數據的完整性和可靠性將受到更多關注。只有做到充分透明，企業使用AI技術才能真正發揮價值，並獲得社會的廣泛認可。

5. 供應鏈安全成新重點

報告最後一項預測則指出，2025年企業將更加重視產品完整性和供應鏈安全。

隨著雲計算環境的複雜性不斷提升，供應鏈安全已成為企業必須關注的重點。企業需要進行全面的風險評估，考慮業務中斷的法律責任，並完善保險安排。同時，採用實時監控等手段，提高供應鏈的可見性和復原能力。