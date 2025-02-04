iOS 18.3 電池續航力測試｜iOS 18.3 日前推出，更新了 5 大新功能，包括 Visual Intelligence 升級，可直接從拍攝到的海報或傳單中提取活動資訊。 YouTube@iAppleBytes 亦針對 iOS 18.3 版的 iPhone 測試其電池續航力，發現有一款 iPhone 電池續航力竟跌34分鐘。



iOS 18.3 焦點功能

iOS 18.3 針對 iPhone 16 系列機型，帶來更多 Visual Intelligence 功能。在這次更新中，新增直接從拍攝到的海報或傳單中提取活動資訊，並將其快速添加至行事曆中。此外，Visual Intelligence 現在還可以識別動植物的品種。

iOS 18.3 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13﹑iPhone 15，5款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 18.3 版本下電池使用情況。

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測試發現，有 3 款 iPhone 的電池續航力都減少，包括：iPhone XR（減少33分鐘）、iPhone 12（減少1分鐘）、iPhone 15（減少8分鐘）；只有 iPhone 11 的電池續航力增加了 14 分鐘。

到底升不升 iOS 18.3 好呢？其實這次更新除了加入新功能外，更修復了多達 25 項安全漏洞，包括一個被證實在舊版本中遭到利用的 CoreMedia 漏洞，該漏洞可能允許攻擊者提升權限。一些與照片App相關的漏洞則可能讓攻擊者在設備未解鎖的情況下存取照片。因此，仍建議用家盡快更新。

資料來源：YouTube@iAppleBytes