NASA 工程師 HomePod 包裝製作閃粉爆彈　貪心賊仔被玩殘全程錄影

一位前 NASA 工程師利用 HomePod 的包裝盒，製作一個閃粉爆彈，專門用來懲罰從家門偷取快遞郵件的竊匪。

跟香港不一樣，北美地區的快遞，若果遇上沒人收件的情況，是有機會直接將郵件留在收件者門外，就算是貴重物品如 HomePod、MacBook 等也是一樣的處理手法。誠然，北美的住宅區普遍的治安是非常的不俗（特別是高尚住宅區），但快遞公司這種習慣，始終會引來竊匪的垂涎；而一位前 NASA 工程師 Mark Rober，就發現自己訂購的 Apple 產品因此而失竊。

Mark 是一位前 NASA 工程師，有份製作登陸火星的探索車，他將一個 HomePod 包裝盒改裝成閃粉爆彈，懲罰專門在別人家門偷取快遞的竊匪。（Mark Rober）

最令 Mark 氣結的是，就算閉路電視拍攝到竊匪的模樣，當地警方指實在不會為如此輕微竊案大費周章去嘗試輯拿犯人。所以 Mark 忽發奇想，以自己的專業知識，將一個 HomePod 包裝盒改裝，成為一個閃粉爆彈，去懲罰喜歡在別人家門偷走快遞貨品的慣犯。

北美的快遞在遇上沒有人應門的情況，有將貨品直接留在門外的習慣。（Mark Rober）

不過這樣做當然引來竊匪垂涎。（Mark Rober）

Mark 改裝 HomePod 包裝盒細節（按圖放大）

Mark 首先以 CAD 軟件設計擺放在 HomePod 包裝盒裡面的閃粉爆彈。（Mark Rober）

+ 5 + 4 + 3

Mark 用了 6 個月的時間研發，利用 4 台支援 LTE 的手機作拍攝之用（方便雲端備份影片），爆彈當中設有處理器及 GPS 系統，當「HomePod」離開 Mark 家門外花園範圍就會啟動手機進行拍攝，以 3D 打印製作的支架可以將 4 台手機收納並向 4 個不同方向拍攝之外，支架頂更設有一個容器用作擺放閃粉之用，當賊人上釣偷走「HomePod」，並將包裝打開，解開支架上的彈簧開關制，裝著閃粉的容器就會急速轉動，令閃粉四散。支架上更連接一枝「臭屁噴霧」，會在打開盒之後噴射 5 下，及以每 30 秒作一次噴射，務求迫使賊人捨棄「HomePod」，等 Mark 可以再用作教訓下一位賊人之用。

以下就不阻大家欣賞賊人們的中伏經過：