2018聖誕禮物買乜好？宅民黨一人一心水自私推介平貴皆宜

聖誕將至、各式 Party 接踵而來，還在煩惱要買甚麼聖誕禮物用來交換／贈予摯愛親朋？我們宅民黨編輯部每位成員就為大家推介今個聖誕他們心目中的禮物選擇，不論是動漫遊戲、或是科技玩意，總有一款啱你心意！

林勇（Kenneth）推介

Bose Home Speaker 500（售價＄3,499）

聖誕、新年開Party總要有個正正speaker聽歌，今年Bose就推出了Home Speaker 500，機身細細，聲音夠力之餘，音質亦相當不錯。智能系統可以作語音操控以及播放手機內或線上串流的音樂playlist，非常方便。

鍾世傑（SaiKit）推介

HG 熱血最強！哥修羅（售價＄390）

往時年尾買模型做禮品（無論是送人或自用）都會選高達，但今年聖誕重頭作卻是HG 《熱血最強 哥修羅》模型，一盒要自己落手砌的 3合1 恐龍機械人，題材新鮮。

蔡浩騰（Aaron）推介

Purdio Nexter TX11 真．無線耳機（售價＄799）



2018 年是真無線藍牙耳機百花齊放的一年，千元之內的平價選擇著實不少，不過音質方面有保證的產品，就必須要細心試試才知。今年下半年筆者都試過幾款同類型的無線藍牙耳機，其中新興品牌 Purdio Nexter 出品的 TX11 算頗有驚喜。



作為聖誕禮物選擇，TX11 除了價格合心水，最重要的是它內置的石墨烯震膜配合隨機附送的 SpinFit 耳膠的確對音質起到實際效用，在低音層次上比起同價位的產品出色；另外，耳機設計穩陣、又支援 IPX5 的生活防水，正正適合買來送給正物色一對運動用耳機的朋友。

區慶威（Aaron）推介

DIVOOM Tivoo 藍牙喇叭（售價＄499）

DIVOOM Tivoo 外型設計十足復古電視機，其實是一台配備 16 x 16 Full RGB LED 屏幕的藍牙喇叭。最特別的地方，是用戶可以使用手機 app「DIVOOM Smart」，自製圖像及文字在 LED 屏幕上顯示，作為聖誕禮物表達心意，一定可以為對方帶來驚喜。

陳錦洪（Jeff）推介

XPower AWC AirPods 無線充電保護殼 （售價 $178）

無線耳機愈來愈普及，隨 iPhone 7 沒有了 3.5mm 後，AirPods 更大行其道。不過聖誕節在 Party 交換禮物，直接送 AirPods 又說不過去，那不如考慮下 AirPods 的無線充電保護殼。AirPods 2 流傳的消息中，單是一個無線充電功能就令不少用家蠢蠢欲動，現在只要使用這個保護殼，即令AirPods 同時具備無線充電功能，用來交換禮物經濟又實際。

胡劍威（Emi）推介

THECOOPIDEA ROAR 2（售價＄199）

THECOOPIDEA ROAR 2無線喇叭睇得又打得！

送聖誕禮物不想太「廢」？無線藍牙喇叭可說是既不阻地方又實用之選。要做禮物當然要有特色，例如本地品牌 THECOOPIDEA 這批 ROAR 2 系列，喇叭外套是一層色彩繽紛的動物造型軟膠，個人最推薦恐龍同貓頭鷹，可愛又有風格。

功能上體積細小卻能支援Micro SD卡播放，不一定要連接手機，而只要有兩個 ROAR 2 就能使用「環迴立體聲模式」，當座台喇叭用又得。

鄧鴻至（Joe）推介

DJI Osmo Pocket（售價＄2,699）

揀聖誕禮物第一大法則：流行兼不會捨得買！DJI Osmo Pocket，淨重 116 克的最細連 3 軸穩定拍攝器剛剛推出，機械防震可拍 4K@60fps 影片，電量可維持兩小時；插上手機即用夠方便所以近期人人搶，只是 HK$2,699 價錢未必人人受，買來當聖誕禮物肯定個個 Like！I

賴浩然（Yin）推介

Creative BlasterX G6（售價＄1,188）

Creative最新的打機用DAC+AMP，支援PS4/Switch/XB1/PC/Mac，其獨立雙Xamp及虛擬7.1可在打槍GAME時準確定位敵人位置，亦有高規格的32-bit/384kHz 130dB DAC，無論打機或聽歌的音質都大幅提升。送給機迷朋友一定相當歡喜。

林卓恆（Hang）推介

White Album 2 Extended Edition（售價 JPY6,800）

雖然係日版 game，不過信和應該訂到，或者搵代購去日本 amazon 買。

對於毒毒來說，冬天的正式名稱是「白色相簿的季節」；一個稱職的宅宅揀聖誕禮物當然係《White Album 2》（WA2）。雖然已經是 N 年前的舊遊戲，不過經典就是經得起時代考驗，加上今年年頭推出了完美版「EXTENDED EDITION 」，一次過收錄序章終章以及多篇小說、廣播劇及小遊戲，簡直係 Best deal。

如果想收禮者過一個溫暖又溫馨、充滿著愛和激情的聖誕，順便將他捲入雪菜還是冬馬這個永無止盡的戰爭，WA2 EXTENDED EDITION絕對是完美之選。啊不過記得這個是 18 禁遊戲，不要送給小朋友呀。