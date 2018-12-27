繁中版《手機三國殺》即日開服　完美移植桌遊經典重現！

在智能手機遊戲走紅之前，不少人假日聚會，都會玩上幾鋪桌上遊戲／卡牌遊戲，其中以三國武將為主題的《三國殺》在 10 年前可謂紅極一時；《三國殺》在其後推出過網頁遊戲及手機版本，但因為只有簡體中文、伺服器又設在中國內地，令不少港台玩家都未能享受遊戲。

正式官方版本的《手機三國殺》終於推出了繁體中文版，港台及其他地區的玩家都可以在手機下載遊玩、隨時隨地「殺！」一番。

多模式玩法、《三國殺》規則不變

《手機三國殺》終於推出了繁體中文版。

在《手機三國殺》中，包含了幾個坊間流行的玩法，除了最先出現、以「主公」、「忠臣」、「內奸」、「反賊」四個隱藏身份互相對抗的「暗身份」模式之外，又有一開始已知道身份的「明身份」模式、以及分開兩隊 2vs2 的團隊排位賽。



不論是何種模式，最基本的規則與經典卡牌版本都沒有太大分別，都是先抽取／揀選武將卡，再輪流打出「殺」或其他技能卡，配合自身武將的特殊能力將對方隊伍擊敗。

要「神將」就要課金

武將卡方面，可以透過升級／登入獎勵獲得、遊戲教程亦會贈送，但如果想獲得特殊武將，就要透過「招標令」或是以「雁翎甲」購買－ 當然這些最直接的入手途徑都是課金，然而即使不課金，閒時想要在戰局中取勝亦不是難事。

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