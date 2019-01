Google 取消 Android One 的兩年更新支援？官方咁回應…

Google 取消 Android One 的兩年更新支援?Android One 手機的最大賣點,在於 Google 承諾為手機提供兩年跟 Pixel 系列「親生仔」一樣的軟件更新及保安支援。不過,近日有 Reddit 論壇用戶發現,Android One 官網移除了兩年軟件更新的描述,引起用戶社群的激烈討論,到底 Google 是否真的將會取消兩年軟件更新的安排呢?

「Google 消取 Android One 兩年更新」的消息一傳出,市場迴響非常之大,始終 Android One 是無法購買 Pixel 系列地區的用戶,可以接觸到原生 Android 系統最簡單的方法。喜歡玩新功能的朋友,Android One 的更新保證更加是手機的重要賣點,就算 Google 並非取消現行 Android One 手機的兩年更新保證,但若果往後的 Android One 沒有了這個保證的話,其實亦已經失去了最大的競爭力。

Google 在 Android One 網頁上修改了有關 2 年更新保證的條文,到底會如何影響好像 Nokia 7.1 這類 Android One 手機?(區慶威攝)

Confirm exact duration of support for phones in your territory with smartphone manufacturer. Monthly security updates to be supported for at least 3 years after initial phone release. Google 在 Android One 官網上的更新「承諾」。

Google 在 Android One 上面的「承諾」,由原本的「With Android One, your phone will receive at lest two years of OS upgrades to the latest version of Android」Android One 手機會接收到最少 2年的最新版本 Android OS 更新的支援,降格為在頁底以細字寫上以上條款「請與當地手機製造商,確承手機更新支援的年期。手機將會在推出後最少 3 年,每月接收到保安更新的支援」。

似乎 Google 亦都意識到市場對官方網頁更新所帶來的疑惑,所以特別在《India Today》中刊登聲明:

We confirm that our promise to provide 2 years of updates on Android One devices still stands and our website design does not impact the promise of this program. Google 在《India Today》中刊登的聲明。

「網頁設計的更新,並不會影響 Android One 手機 2 年系統更新的承諾。我們保證這個承諾依然有效。」所以,先前 Android One 網頁設計的改動,引起用戶的擔心,似乎只是虛驚一場,喜歡玩第一手 Android 最新系統的朋友,Android One 依然是一個可靠的選擇。

以下就為大家列出近期推出,我們介紹或測試過的 Android One 手機: