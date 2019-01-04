WhatsApp 教學．長輩圖、語音訊息泛濫　一鍵清除慳儲存容量

過完新年，WhatsApp 收了很多祝福圖片、影片、錄音？平日已經因為長輩圖、語音訊息泛濫，而令到手機容量岌岌可危？其實 WhatsApp 有可以簡單一鍵清走圖片或者語音訊息的功能，懂得使用就可以清空大量的手機空間。

大家的 WhatsApp 在剛過去的聖誕、新年期間，是不是收到很多的祝福圖片、語音訊息？還是平常在工作、親戚的群組已經每日受到長輩圖及語音訊息的轟炸？若果大家的手機已經因為 WhatsApp 接收太多「冇營養」的訊息而記憶空間不足的話，以下的方法或者可以幫你成功「瘦身」！

平常在群組中接收太多思考方式難以理解的長輩圖或者道理很多但廢話更多的語音訊息？WhatsApp 其實有功能可以代你一鍵清空。（設計圖片）

個別朋友間中一個半個圖片、語音訊息，要手動 delete 應該不太困難，不過若果好像工作群組、親戚群組每日接近一大堆不太重要的圖片、語音，大家其可以利用 WhatsApp 的「數據和儲存用量」中的「儲存用量」去管理，方法如下：

以 WhatsApp 功能一鍵清空圖片及語音訊息方法（按圖放大）

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記者是以 iOS 版的 WhatsApp 來作示範，由於 iPhone 的 WhatsApp 會自動將圖片加入到手機的相片庫中，所以就算在 WhatsApp 對話中刪除所有相片，也不怕遺失重要的合照。不過 Android 手機一般就不會將 WhatsApp 的圖片加入，雖然 Google Drive 可以無限量備份 WhatsApp，不過 WhatsApp 太巨型在回復的時候依然比較麻煩。若果在 Android 手機上想以這個方法清空 WhatsApp 某一對話的圖片的話，大家可能要在 Google Photos 上剔選「WhatsApp Images」的資料夾進行備份，才可以確保不會遺失重要照片。

另外，這個方法雖然可以幫大家清空工作群組的「垃圾」內容，不過若果跟家中老人家的語音訊息，記者還是建議大家保留下來吧，始終屋企人跟工作不可以相提並論呀。