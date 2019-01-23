Google 以「春節」取替「農曆新年」　網民呼籲要官方改正字眼

Google 連春節跟農曆新年都不懂分辨？新年是中國的傳統節慶，但因為歷史緣故，在部分華文地區近幾十年前開始改為以「春節」稱呼；不過香港則慣常稱作農曆新年，而近日有網民發現，Google 在香港區搜尋中，竟然以「春節」代替了「農曆新年」，巴打們呼籲大家幫忙向 Google 反映，希望官方撥亂反正。

Google 近年都會為不同地區的重要節日，推出相關的主題、搜尋專頁甚至特色 doodle，不過有連登討論區的網友就發現，現時在香港區以 Google 搜尋「LNY 2019」（或「CNY 2019」），竟然會顯示 2019 年的 2 月5 日至 7 日為「春節」。

有連登巴打發現，Google 在香港區以「春節 2019」取代正確的稱呼「農曆新年 2019」。（截圖）

須知道縱使回歸就快十二年，香港人依然堅決擁護「一國兩制」，既然在香港地區，當然應該尊重本地傳統，繼續以「農曆新年」作為每個農曆年度開端的慶祝節慶。連登巴打們就發起大家用半分鐘時間，要求 Google 將「春節 2019」修正為「農曆新年 2019」，而且更附上方法。

相信有關錯誤，應為 Google 方面部分文化水平不足員工的手民之誤。（截圖）

要求 Google 修正「農曆新年 2019」的方法（按圖放大）

巴打們希望大家齊齊幫忙守護自己的地道文化，大家只要在 Google 搜尋「LNY 2019」，就會見到顯示結果（以上圖）為「春節 2019」，大家可以點選日子右下角的「提供意見」，然後剔選「活動名稱不正確」，並在建議中輸入「農曆新年 2019」再發送，就可以向 Google 反映意見。

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