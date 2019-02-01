【年廿八大掃除】Android 機清舊檔釋放空間　實用清潔 Apps 介紹

Android 手機的內建容量一般未必及 iPhone 的龐大，雖然近年不少型號已經以 64GB 起跳，再加上大多支援 microSD 記憶卡，不過年廿八也是時候為 Android 手機大掃除的好時間。以 Files、Google Photos 等 Apps 幫手，可以清走 Android 手機舊檔案！

Android 手機內建容量雖然一般及不上 iOS 裝置，不過大部分都可以使用microSD 卡的關係，所以正常容量上應該不會有太大問題。但就算依賴外置卡可惜內建記憶太多的相片、舊檔甚至垃圾檔案，確實會拖慢手機運作，年廿八大掃除不如順手清一清手機。

年廿八洗邋遢，是時候幫 Android 清理舊檔釋放空間。（設計圖片）

Google Photos 備份再清相

其實擅用 Android 的朋友，相片應該已經同步到 Google Photos 作備份。Google Photos 可以選擇以高質素（1600 萬像素為上限）免費無限備份相片，而相片及影片成功備份之後，大家更可以刪除手機當中的原相片或影片去騰出空間。

Google Photos 清理空間用法（按圖放大）

大家可以在 Google Photos 的介面中，找到「釋出 xx GB 的裝置儲存空間」的選項，又或者在左方的目錄頁找到「釋出空間」的選項，兩者同會是將已經成功備份的原相片及影片刪除，釋放手機空間。另外，大家可以在 Google Photos 的相簿分頁，找到各個儲存圖片的手機檔案夾，並會顯示那些已經與 Google Photos 同步，大家可以手動為資料夾啟動或關閉 Google Photos 同步功能。

另外須知注意的一點，WhatsApp 的圖片、影片等資料夾並未有預設同步，而 WhatsApp 同步到 Google Drive 並不計算容量的關係，大家要考慮將圖片影片備份到 Google Photos，或者是留在 WhatsApp 備份當中比較方便。當然大家可以選擇以 Google Photos 作備份，而 WhatsApp 方面就不備份相片及影片檔，可以有效縮小 WhatsApp 備份的大小。

Google Files 清理垃圾檔案

Google Files 除了傳送檔案外，最左邊的「清理」分頁可以幫助清除手機的垃圾檔案。（截圖）

原名 Files Go 的 Files 可以說得上是 Android 版的 Air Drop，不過除了在 Android 手機之間傳送檔案的功能外，Files 還可以幫助用戶清空手機的垃圾檔案。啟用 Files 的頁面，會找到一個叫「清理」的分頁，Files 會自動幫用戶歸類「垃圾檔案」、「Meme 內容」、「重複的檔案」、「已備份的相片」、「WhatsApp 媒體檔案」、「WhatsApp 影片檔案」、「wlan_logs 媒體檔案」、「已下載檔案」、「大型檔案」及「釋出更多儲存空間」的提示卡。

Google Files 清理檔案用法（按圖放大）

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其中「已備份的相片」就是上述 Google Photos 中提及的功能，而「WhatsApp 媒體檔案」及「WhatsApp 影片檔案」的處理，亦跟上述 Google Photos 當中的方法的一樣。「垃圾檔案」如無意外是一些暫存檔、記錄檔，正常可以安心移除。而「Meme 內容」顧名思義，就是一些近似網絡 Meme 的圖片，Files 會將一些大家從即時通訊軟件接收的低像素圖片、截圖等歸類到此，移除前可能要稍為檢查一下（長按縮圖可放大）。「重複的檔案」當然是 Files 幫你揀選，手機儲存當中，檔案名稱到大小到類型都重複的檔案，理論上可安心移除。「wlan_logs 媒體檔案」一般是手機曾經登入 Wi-Fi 網絡的記錄檔，理論是可以安全移除的。

而「已下載檔案」及「大型檔案」，前者是用戶經由下載途徑加入到手機的檔案，一般未必是需要移除的物件，「大型檔案」則是 Files 在手機中找到比較巨型的檔案，未必是不須用到的東西，大家清除之前適宜小心再覆核一遍。