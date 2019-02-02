年廿八iPhone、iCloud 大掃除！洗邋遢刪舊檔釋放容量有辦法

iPhone 手機不設記憶卡，備份、清舊檔就全靠 iCloud 及電腦的 iTunes。如何讓 iPhone 可以有更多空間？若果連 iCloud都不夠位置有什麼辦法？如下就為大家介紹 iPhone、iCloud 大掃除技巧。

iPhone 跟 Android 其中一個最明顯的差別，在於手機不支援外置 microSD 記憶卡，要將相片、資料備份，唯有靠接駁電腦的 iTunes。不過，現今愈來愈多朋友有電話無電腦，免費 iCloud 又只有 5GB 空間，想備份 iPhone 再大掃除，有什麼方法？

iPhone、iCloud 容量不足，又沒有電腦可以幫忙備份？其實一樣有辦法可以大掃除。（設計圖片）

iPhone 相片 Google Photos 免費備份

iOS 版 Google Photos 跟 Android 版一樣，可以無限免費備份相片，之後更可以刪除已備份的原相片、影片，去騰空手機空間。（截圖）

跟 Android 一樣，其實 iOS 裝置同樣可以利用 Google Photos，免費以每張最大 1600 萬像素，無限備份手機相片。雖然理論上 Google Photos 會在背景以數據進行備份，但若果在 Wi-Fi 連接加上充電的情況下開啟 Google Photos，讓它自己在一旁運作，那麼備份就肯定能夠成功。

刪除原相片、影片，可以為 iPhone（加上 iCloud）騰空以 GB 計的空間。（截圖）

備份成功後，iOS 裝置跟 Android 一樣可以選擇移除原相片及影片；以記者自己作例子，這個方法就大約可以為手機騰空 8GB 以上的空間。

以外置記憶備份相片

Qubii 可以在 iPhone 充電時，將相片、影片及通訊錄等資料備份到 microSD 卡之中，定價 $348。（SearchingC.com）

Qubii 雖然沒有附帶 microSD 卡，但就算用戶只有細容量記憶卡，Qubii Apps 依然可以將備份儲存到多張記憶卡之中，而且會自動提示用戶換卡繼續備份。（SearchingC.com）

雖然 iPhone 本身不支援 microSD 卡，不過市面上其實亦有一些產品，讓大家可以在充電的時候，將 iPhone 資料備份。好像這一款叫 Qubii 手機備份豆腐的產品，大家只要配上大小合適的 microSD 卡，在 iPhone 安裝 Qubii 的 Apps，就可以在充電過程中將 iPhone 的相片、影片及通訊錄等備份到 microSD 卡當中，對於不放心使用雲端的朋友來說，是一個不俗的選擇。

用戶亦可以考慮同類產品：

一鍵備份iPhone！免電腦免雲端SanDisk iXpand Base邊充邊Backup

減少 iCloud 同步容量（按圖放大）

雖然 iCloud 的價錢不算昂貴，每月 $23 購買 200GB 大概已經可以備份大部分 iPhone 型號的資料，不過對於仍然使用免費 5GB iCloud 的朋友來說，就要小心揀選 iCloud 同步的內容。正常來說，5GB 的空間並不足夠作相片、Apps 等的備份，用戶除了通訊錄、日曆、提醒事項、備忘錄、訊息、Safari 等基本資訊外，剩低的空間大概都是留來給 WhatsApp 作備份之用。

令 WhatsApp 備份瘦身的設定（按圖放大）

所以，想 5GB 的免費 iCloud 有足夠空位的話，應該盡量避免 WhatsApp 備份過於巨型。大家可以參考這一篇文章：

WhatsApp 教學．長輩圖、語音訊息泛濫 一鍵清除慳儲存容量

去將 WhatsApp 個別群組、對話中的照片、影片或者語音刪除，大家亦記得要將 WhatsApp 設定「儲存到相機膠卷」，將相片備份到 Google Photos 或者外置記憶，以保留在對話中刪除了的相片。大家亦可能要關閉 WhatsApp 對話備份中的「包括影片」，盡量令備份檔不要太過巨型。