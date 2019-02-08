新 Emoji 2019年230款表情圖案確認　「短咗少少」成最矚目新圖案

最新 Emoji 正式公布了，230 款將會在 2019 年登場的最新款表情圖案，正式獲統一碼聯盟（Unicode Consortium）通過，其中一款兩隻手指好似係 iPhone 上做放大縮小的「Pinching Hand」旋即引起大家的注意，點解呢？

Emoji 2019 年度的最新230 個款式，日前由負責統一不同平台 Unicode 字形的統一碼聯盟（Unicode Consortium）正式宣布。今年實際上算得上是「表情圖案」的黃色哈哈笑公仔，其實就只有「打喊露」（打呵欠）一款，不過另外一款手勢圖案，以兩隻手指做放大縮小動作的「Pinching Hand」，就反而成為大家的焦點，到底是什麼原因呢？

「Pinching Hand」這個 Emoji，官方的意思代表什麼已經不重要，當女生用這個手勢討論男生時，大家都會立即明白當中意思。（emojipedia.org）

其實 Pinching 這個手勢，幾乎可以說是由 iPhone 引入到日常生活文化當中，當年 Steve Jobs 用兩隻手指，將圖片在 iPhone 上放大的一刻，引來台下一遍 Wow 的嘩然。當然，兩隻手指代表長度的用法由來已久，一般來說都是表示「不夠長」、「短咗少少」、「得咁多多」的意思... 變成 Emoji 之後的用法，大家大概可以想像得到。

「打喊露」應該是 2019 年其中一個將會最常被使用的 Emoji。（emojipedia.org）

Emoji 2019 年部分新款式（按圖放大）

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Emojipedia.org 已經將 230 個最新 Emoji 圖案製作出來，除了大家會在約會後有機會使用的「Pinching Hand」之外，悶到「打喊露」的時候，相信「打喊露」Emoji 可以將處境表達得盡在不言中。另外，在動畫電影《Zootopia 優獸大都會》以超慢動作萌到極點的樹獺 Sloth、因為有樹獺所以一齊登場（誤）的水獺 Otter、將會被大家當成「我跪你」使用的 Person Kneeling 系列、將會被大家當成機械臂使用的 Mechanical Arm 及 Leg 義肢系列等，都是今次比較令人注目的最新 Emoji 表情圖案。

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