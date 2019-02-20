Samsung Galaxy S10 系列唔使開窿都用得！專用玻璃貼現身

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Samsung Galaxy S10 系列終於搭配屏下指紋解鎖技術，由於採用超聲波形式處理器，因此一般玻璃保護貼或會讓 Galaxy S10 系列沒法正常解鎖。但早前 Whitestone Dome 便宣布其玻璃保護貼成功解決此問題，讓 Galaxy S10 用戶既可以有玻璃貼的周全保護外，亦可以同時使用 Galaxy S10 系列屏幕下指紋解鎖方案的便利。

（文：黎生）

由於 Whitestone Dome 的玻璃保護貼會利用特製膠水穩妥地貼在屏幕上，因此可以確保屏幕與玻璃保護貼之間沒有任何虛位，並且可以傳達超聲波訊號以感測用家的指紋，從而使 Galaxy S10 系列的屏下指紋解鎖能正常使用：

Whitestone Dome 的玻璃保護貼能完美支援超聲波屏下指紋解鎖技術。

別坊間常見的保護貼，Whitestone Dome 的玻璃保護貼需要配合特製膠水及紫外光燈才能正確貼上屏幕。

另外，Whitestone Dome 的玻璃保護貼更有著完美保護曲面屏幕的特性，可說確實是一款針對 Galaxy S10 系列而設計的保護貼。

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